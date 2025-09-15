Пентагон объявил о запуске тендера по программе ПРО "Золотой купол"

ЦАМТО, 12 сентября. Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и оцениваемой в 151 млрд. долл.

Об этом говорится в уведомлении на портале госзакупок США, с которым ознакомилось агентство "РИА Новости".

Речь идет о контракте SHIELD, который станет единым, но предполагает привлечение множества подрядчиков. В Пентагоне уточняют, что программа должна обеспечить "непрерывную, многоуровневую защиту территории США, ее союзников и партнеров от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также иных воздушных, космических, кибер- и гибридных угроз".

В документе отмечается, что инициатива охватывает как засекреченные, так и открытые программы, реализуемые на разных уровнях безопасности.

Срок реализации "Золотого купола" составит десять лет. Ожидается, что подрядчики будут выполнять работы в 19 областях – от исследований и разработки прототипов до испытаний, серийного производства, эксплуатации и модернизации. Максимальная стоимость программы установлена на уровне 151 млрд. долл.

Заявки принимаются до 15 сентября. Как ожидается, участие в тендере примут ведущие оборонные корпорации США, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing, а также новые игроки рынка, такие как SpaceX и Anduril.