The Sun: Британия возглавил морской конвой для демонстрации силы против России

Британский флот решил напугать Россию "прогулкой слона", пишет The Sun. Королевский ВМФ возглавил морской конвой, состоящий из 12 кораблей союзников. Таким образом НАТО попытался ответить на учения России и Белоруссии, которые западная пропаганда окрестила "репетицией третьей мировой войны".

Николь Шерро

Королевский ВМФ возглавил впечатляющий морской конвой с союзниками — пока Путин проводит учения, угрожающие третьей мировой войной, и на фоне падения БПЛА на территории Польши. Министр обороны Джон Хили осудил "безрассудную, опасную и беспрецедентную" эскалацию со стороны России

Корабли Королевского военно-морского флота возглавили поразительную "прогулку слона" — морскую операцию с союзниками в качестве демонстрации силы, направленной против Путина. Это произошло всего через несколько дней после падения российских беспилотников на территории Польши.

Военные корабли из более чем 12 стран прошли по Средиземному морю — на фоне проведения Кремлем собственных учений, имитирующих третью мировую войну, в Белоруссии.

Конвой, получивший название Operation Highmast, составили корабли из Южной Кореи, Японии, Канады, Норвегии, США и Австралии.

В знак солидарности против "российской угрозы" флот отправляется на восемь месяцев в Индийский океан и Тихий океан для выполнения задач.

Около 4500 человек задействованы в операции, в том числе 2500 моряков Королевского ВМФ и Королевской морской пехоты.

В это время Россия и Белоруссия проводят военные учения, которые, по мнению экспертов, рисуют пугающую картину будущих планов Владимира Путина.

Учения "Запад" проводятся каждые четыре года и предполагают вымышленные сценарии развития событий.

В 2017 году в ходе этих устрашающих учений были имитированы захват стран Балтии, бомбардировка Германии и вторжение в нейтральные страны.

Россия настаивала, что речь идет исключительно о репетиции оборонной стратегии, однако представители НАТО предупредили, что эти учения являются "серьезной подготовкой к войне".

Генерал Петр Павел, возглавлявший тогда военный комитет НАТО, заявил: "Мы видим серьезную подготовку к большой войне. Если смотреть только на учения, которые проводит Россия, то беспокоиться не о чем. Но если смотреть на ситуацию в целом, то стоит насторожиться, потому что Россия действовала непрозрачно".

С тех пор члены НАТО обязались тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, поскольку российский лидер не показывает признаков сбавления темпов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня пообещал модернизировать вооруженные силы страны, бюджет которых уже составляет 35 миллиардов долларов, после "намеренного" удара российских беспилотников в начале этой недели.

Варшава была вынуждена сбить их и задействовать статью 4 НАТО, которая подразумевает состояние, предшествующее войне.

Статья 4 — это пункт в договоре НАТО, который гласит, что все союзники должны объединиться, когда безопасность или территория одного из них находится под угрозой.

В обращении к военнослужащим на авиабазе в городе Ласк он сказал, что Польша должна получить первые истребители F-35 из США в следующем году.

Это будет первая партия из ожидаемых к 2030 году 32 самолетов, поскольку страна продолжает укреплять оборону.

С 2022 года Польша закупила "сотни" танков, гаубиц и ракетных систем, что сделало ее одной из крупнейших военных держав НАТО.

Она приобрела у США оборудование на сумму около 60 миллиардов долларов, в том числе 96 вертолетов.

Министр обороны страны Мариуш Блащак ранее ясно дал понять, что наращивание вооружений является предупреждением Кремлю.

Только в прошлом году страна выделила более 4% ВВП на нужды НАТО и увеличила военные расходы до 35 миллиардов долларов.

Сейчас ее вклад в укрепление НАТО является одним из самых высоких, превышая вдвое расходы Великобритании, которые достигают 2%.

Премьер-министр Туск раскрыл планы по укреплению восточной границы в рамках программы, признанной одной из самых значительных инвестиций страны в национальную безопасность со времен Второй мировой войны.

Эта грандиозная инициатива, известная как "Восточный щит", будет реализована к 2028 году и обеспечит безопасность границы между Польшей и Белоруссией, а также Калининградской областью.

Вчера в Великобритании пообещали принять вызов Путина, а в НАТО обязались защищать "каждый сантиметр" территории союзников.

Министр обороны Джон Хили осудил "безрассудную, опасную и беспрецедентную" эскалацию со стороны России после встречи с представителями министерств обороны Германии, Франции и Италии (E5), в то время как министр обороны Польши был вынужден вмешаться в кризисную ситуацию.

Он заявил: "По итогам сегодняшних обсуждений я обратился к вооруженным силам Великобритании с просьбой рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей".