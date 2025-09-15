В Минобороны РФ сообщили о старте российско-белорусских учений «Запад-2025»

Стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025». Об этом 12 сентября сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Его целями является совершенствование навыков командующих и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

В ходе учебных мероприятий военнослужащие планируют отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианта совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.

На первом этапе учений будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению. На втором этапе пройдет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства.

Также для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), других государств-партнеров. Уточняется, что практические действия пройдут на полигонах и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко 31 августа сообщил о том, что на учениях стран ОДКБ «Запад-2025» будет отработано планирование применения ядерного оружия.

