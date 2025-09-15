Дания может потратить 8,3 млрд. долл. на закупку систем ПВО

ЦАМТО, 12 сентября. Минобороны Дании рекомендовало властям страны приобрести восемь систем ПВО на общую сумму 8,3 млрд. долл., что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал TV2 со ссылкой на свои источники.

"По данным TV2, рекомендации Минобороны состоят в том, что Дании следует иметь в распоряжении в общей сложности восемь систем ПВО на общую сумму примерно 53 млрд. крон (8,3 млрд. долл.). Если политики это поддержат, то это будет крупнейшая закупка вооружения в истории Дании", – говорится в материале телеканала.

По информации TV2, речь идет о вооружении от европейских производителей. Как сообщается, вместо изначально планируемых двух систем ПВО средней дальности и одной большой дальности, теперь датские ВС предлагают приобрести две системы большой дальности и шесть средней. Телерадиокомпания DR добавляет, что в качестве поставщика рассматривается франко-итальянская компания Eurosam.

Как отмечает "РИА Новости", в качестве причин изменений в планах TV2 называет повышение требований НАТО к странам-членам альянса. Отмечается, что нынешний рекорд самого дорогостоящего приобретения вооружения в истории Дании принадлежит покупке истребителей F-35, которые обошлись примерно в 20 млрд. крон (3,1 млрд. долл.).

Согласно пресс-релизу Минобороны страны, 12 сентября глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен планирует выступить с заявлением о приобретении новых систем ПВО.

Справочно

Минобороны Дании 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три системы ПВО на общую сумму более 917 млн. долл., которые будут поставлены не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg.