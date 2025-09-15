Швеция выделила Украине 20-й пакет военной помощи на сумму 980 млн. долл.

ЦАМТО, 12 сентября. Швеция выделила 20-й пакет военной помощи Украине на 980 млн. долл., заявило правительство королевства.

"Правительство Швеции выделило 20-й пакет военной помощи Украине на 9,2 млрд. шведских крон (980 млн. долл.)", – цитирует "РИА Новости" заявление, размещенное на сайте правительства.

Согласно сообщению правительства, пакет помощи включает 18 самоходных артиллерийских установок Archer с беспилотниками дальнего действия, РЛС наблюдения берегового базирования, лодки, оборудованные гранатометами, а также системы управления и контроля для систем ПВО Tridon.

В заявлении правительства уточняется, что власти Швеции намерены пролонгировать военную поддержку Украины до 2027 года. Правительство планирует выделить в рамках своего бюджета еще по примерно 4 млрд. долл. в 2026 и 2027 году, говорится в сообщении.

Справочно

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 31 марта объявил о передаче Украине крупнейшего с 2022 года пакета военной помощи на 1,6 млрд. долл.