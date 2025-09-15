На Филиппины прибыл второй корвет класса HDC-3200

ЦАМТО, 12 сентября. На Филиппины прибыл новый корвет УРО класса HDC-3200, (FFG-07) "Диего Силанг", построенный в Республике Корея для филиппинского флота.

Корабль вошел в территориальные воды страны 8 сентября и был встречен фрегатом УРО (FF-150) "Хосе Рисаль".

Как сообщило филиппинское новостное агентство Philippine News Agency, после завершения подготовки и приемочных процедур корабль войдет в боевой состав филиппинского флота.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам тендера выбрало южнокорейскую Hyundai Heavy Industries (в настоящее время HD Hyundai Heavy Industries) подрядчиком строительства двух корветов для ВМС страны. Подписание с HHI контракта стоимостью 28 млрд. филиппинских песо (551 млн. долл.) на проектирование и строительство кораблей состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Закупка реализована в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации ВС Филиппин.

Работы над головным кораблем серии, "Мигель Мальвар", начались в мае 2023 года. Он прибыл на Филиппины 8 апреля и был принят на вооружение 20 мая 2025 года. Резка стали для второго корвета серии, "Диего Силанг", началась в ноябре 2023 года. В марте 2025 года он был спущен на воду.

Конструкция корветов ВМС Филиппин основана на платформе HDC-3200 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота.

Длина корабля составляет 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т, максимальная скорость – 25 узлов, дальность хода на крейсерской скорости 15 узлов – 4500 морских миль.

В состав вооружения входят 76-мм АУ, 35-мм ЗАК компании Aselsan, 16-контейнерная ВПУ для ЗРК VL-MICA, две четырехконтейнерные ПУ с противокорабельными ракетами C-Star, две трехтрубные торпедные установки с торпедами "Блю Шарк".

Проект HDC-3200 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин (два корабля) и состоят на вооружении (класс "Хосе Рисаль").

Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны, отличаются малозаметностью и большей живучестью.