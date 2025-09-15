Войти
ЦАМТО

На Филиппины прибыл второй корвет класса HDC-3200

548
0
0
Источник изображения: Фото: philstar.com

ЦАМТО, 12 сентября. На Филиппины прибыл новый корвет УРО класса HDC-3200, (FFG-07) "Диего Силанг", построенный в Республике Корея для филиппинского флота.

Корабль вошел в территориальные воды страны 8 сентября и был встречен фрегатом УРО (FF-150) "Хосе Рисаль".

Как сообщило филиппинское новостное агентство Philippine News Agency, после завершения подготовки и приемочных процедур корабль войдет в боевой состав филиппинского флота.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам тендера выбрало южнокорейскую Hyundai Heavy Industries (в настоящее время HD Hyundai Heavy Industries) подрядчиком строительства двух корветов для ВМС страны. Подписание с HHI контракта стоимостью 28 млрд. филиппинских песо (551 млн. долл.) на проектирование и строительство кораблей состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Закупка реализована в рамках второго этапа (2-й Горизонт) программы модернизации ВС Филиппин.

Работы над головным кораблем серии, "Мигель Мальвар", начались в мае 2023 года. Он прибыл на Филиппины 8 апреля и был принят на вооружение 20 мая 2025 года. Резка стали для второго корвета серии, "Диего Силанг", началась в ноябре 2023 года. В марте 2025 года он был спущен на воду.

Конструкция корветов ВМС Филиппин основана на платформе HDC-3200 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота.

Длина корабля составляет 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т, максимальная скорость – 25 узлов, дальность хода на крейсерской скорости 15 узлов – 4500 морских миль.

В состав вооружения входят 76-мм АУ, 35-мм ЗАК компании Aselsan, 16-контейнерная ВПУ для ЗРК VL-MICA, две четырехконтейнерные ПУ с противокорабельными ракетами C-Star, две трехтрубные торпедные установки с торпедами "Блю Шарк".

Проект HDC-3200 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин (два корабля) и состоят на вооружении (класс "Хосе Рисаль").

Корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны, отличаются малозаметностью и большей живучестью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Компании
Aselsan
HHI
Hyundai
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире