В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии

МО РФ: в ходе учений отработают управление войсками коалиционной группировки

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России и Белоруссии отработают на учении "Запад-2025" отражение агрессии против Союзного государства и восстановление его территориальной целостности, сообщило Минобороны России.

"В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.

На первом этапе учения будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению, отмечает МО РФ.