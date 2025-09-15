Швеция поддержит Киев поставкой САУ Archer, выделив новую военную помощь

Источник изображения: topwar.ru

Швеция продолжает поддерживать киевский режим во главе с Зеленским, правительство королевства накануне объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Об этом сообщают шведские медиа.

Новый пакет помощи будет уже 20-м, выделенным Украине с начала СВО. Сумма, которую шведы готовы потратить на вооружение киевского режима, — 9,2 млрд шведских крон, что в переводе на американские доллары означает $836 млн. Основу поставки составят артиллерийские системы Archer и снаряды к ним, а также различная техника для украинской армии.

Согласно заявлению шведского правительства, Стокгольм отправляет Киеву 18 новых 155-мм самоходных артиллерийских систем Archer, а также артиллерийские снаряды к ним. По количеству боеприпасов информации нет. Также в пакет войдут 500 мотоциклов для штурмовых подразделений, это запросили сами украинцы, внедряя опыт российской армии. Если раньше в Киеве смеялись над российскими штурмовиками, выдвигавшимися в атаку на мотоциклах, то теперь активно закупают и выпрашивают их у союзников.

Кроме того, в пакет войдет военно-морское оборудование, включая подвижные береговые РЛС, десантные катера, водолазное оборудование, автокраны. Также шведы модернизируют 32 десантно-штурмовых катера типа Combat Boat 90. По линии ПВО и ВВС Киев получит ЗСУ Tridon Mk 2, программируемые выстрелы к ним, оборудование для авиабаз и т. д. В пакет включены некие «дополнительные секретные системы и проекты» без расшифровки, что это такое.

Стоит отметить, что этот пакет военной помощи не последний. Швеция весьма активно поддерживает киевский режим, закладывая помощь в бюджет. Шведское правительство уже сейчас готово выделить суммы на 2026 и 2027 года на закупку вооружений и боеприпасов для ВСУ.