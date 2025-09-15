НАТО разрабатывает меры защиты после инцидента с беспилотниками в Польше (Bloomberg, США)

Bloomberg: НАТО нервничает в связи с инцидентом в Польше и готовит военный ответ

Польша запросила у НАТО дополнительные системы ПВО для защиты после истории с беспилотниками, нарушившими ее воздушное пространство, сообщает Bloomberg. Командование НАТО считает, что повторение подобного эпизода может представлять опасность, из-за чего будет необходимо принять соответствующие меры.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

По словам источника, знакомого с ситуацией, НАТО готовит оборонительный военный ответ в рамках усиления сдерживания на восточном фланге после инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, будет также дан политический ответ. Первая политическая реакция последовала в среду, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили "безрассудное поведение" России.

В военном отношении координацию будет осуществлять Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич, отвечающий за планирование и проведение всех операций военного альянса.

По словам источника, его командование в настоящее время оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если такие потребуются, будут необходимы. НАТО — это оборонительный альянс, и любые меры будут направлены на укрепление его потенциала сдерживания.

В четверг Польша запросила у западных союзников дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защитить свою территорию. Силы НАТО сбили беспилотники, которые нарушили воздушное пространство Польши рано утром в среду.

Хотя количество беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши, было беспрецедентным, и это заставило силы НАТО впервые с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине использовать истребители для их уничтожения, трудно установить, было ли это сделано умышленно.

"Независимо от того, было ли это намеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Ведется полная оценка инцидента", — заявил Рютте журналистам в среду.

В предыдущих случаях нарушения воздушного пространства на восточном фланге окончательные отчеты были опубликованы лишь через несколько недель.

Связаться с НАТО и ее военным командованием (SHAPE) для получения комментариев не удалось.