Украинский командир рассказал, что Украине действительно нужно, чтобы победить Россию (Die Welt, Германия)

Welt: ВСУ необходимо 350 тысяч дронов в месяц для достижения паритета с Россией

Украине критически необходимо увеличить производство дронов, рассказал офицер элитного украинского подразделения изданию Die Welt. Для того, чтобы достигнуть паритета с Россией, ВСУ должны производить 350 тысяч дронов ежемесячно, однако без серьезного финансирования достигнуть такого показателя невозможно.

Ибрагим Набер (Ibrahim Naber)

На тайной встрече в лесном массиве украинский офицер элитного подразделения Юрий Федоренко объясняет, как применение дронов сегодня определяет ход боевых действий. В одном важном аспекте Россия на шаг впереди.

Командиры украинских дроноводов занимают первые строчки в списке целей российской армии. Чтобы встретиться с одним из них для интервью, наша репортерская группа получила координаты, ведущие в заброшенный лесной массив на востоке Украины. Спустя двадцать минут ожидания из-за поворота выехал темный внедорожник, мигнувший фарами — молчаливый сигнал следовать за ним. Через несколько мгновений машина останавливается. Из нее выходит высокий, широкоплечий мужчина в камуфляжных штанах. В левом ухе — золотая серьга, на поясе — пистолет. Это Юрий Федоренко, известный под позывным "Ахиллес", командир 429-го отдельного полка беспилотных систем, который носит то же имя, что и его командир. В свои 34 года он считается восходящей звездой украинской армии.

"Теперь я отвечаю за несколько тысяч солдат", — говорит Федоренко, углубляясь в лес к небольшой поляне, вдали от тропинок. — "Поэтому такие встречи стали куда сложнее, чем раньше". Летом прошлого года российские военные, как сообщалось, пытались уничтожить его и еще нескольких командиров беспилотных систем ударом по востоку Украины. Об этом в одной из соцсетей писал Роберт "Мадьяр" Бровди, командир всех украинских беспилотных сил.

Под групповой фотографией, где был и Федоренко, он оставил свою подпись: "Мы оценили вашу попытку вчера убрать нас всех. Продолжайте курить свой бамбук". Федоренко подтверждает случившийся инцидент в разговоре с изданием WELT, однако остается спокойным: его группа покинула район еще до того, как российские ракеты или дроны достигли цели.

Такая охота на него — доказательство его значимости на поле боя. Именно элитные подразделения БПЛА вроде "Ахиллеса" или, с российской стороны, "Рубикона" решающим образом влияют на ход боевых действий на фронте. "Наши подразделения — те, кто напрямую меняет ход военных действий. Везде, где работают наши команды, там и проходит линия фронта", — рассказывает Федоренко.

Российские войска продвигаются уже много месяцев подряд и только с июня по август взяли под контроль около 1500 квадратных километров украинской территории. Это примерно соответствует площади всего Лондона. Украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, но им удается лишь замедлять наступление России. Причина не только в нехватке личного состава и техники, но и в технологическом рывке России.

Долгое время именно Украина была двигателем инноваций в использовании дронов — в воздухе, на суше и на море. Но теперь Россия догнала, а в ряде направлений даже обогнала ее.

Во-первых, Кремль устанавливает новые рекорды по производству и эффективности дальнобойных дронов — в том числе тех, которые применялись для ударов на этой неделе.

Во-вторых, российская армия сохраняет на фронте явное оперативное преимущество в использовании оптоволоконных дронов.

В-третьих, войска Путина уже внедряют технологии искусственного интеллекта в беспилотные системы — прежде всего для автоматического распознавания целей и управления. Украинские командиры и разработчики признают в разговоре с изданием WELT, что рискуют отстать от Москвы в этой гонке.

В-четвертых, резко растет не только число дешевых дронов на фронте, но и их дальность полета. Россия все чаще наносит удары по украинской логистике в десятках километров от линии соприкосновения, например, по маршрутам снабжения в сторону Славянска.

Украинские беспилотные подразделения действуют аналогично: их атаки давно выходят далеко за пределы фронта.

Федоренко поясняет: "Сейчас мы бьем глубоко по вражеской оперативной зоне — на 50, 60, даже 70 километров, и берем под прицел районы сосредоточения войск, мастерские, склады боеприпасов и многое другое. Чем больше мы уничтожаем в тылу, тем меньше сопротивления встречаем на передовой".

Украина применяет не только дешевые дроны FPV (управляются "от первого лица") с зарядом размером с гранату, но и более крупные "бомбардировщики", способные нести тяжелые заряды на значительные расстояния. Этого достаточно, чтобы разрушать укрепленные позиции и арсеналы.

Кроме того, ВСУ расширили возможности применения самодельных беспилотников типа АН-196 "Лютый", закупку которых финансирует федеральное правительство Германии. Эти дроны имеют размах крыла 6,5 метров, несут боеголовки весом около 50 килограммов и могут пролетать более 1000 километров вглубь России.

Тем не менее масштаб этих ударов несопоставим с российскими стратегическими воздушными кампаниями. Так, в сентябре Москва за одну ночь выпустила более 800 дронов-камикадзе типа "Герань" и дронов-ловушек, часть из которых была начинена почти 90 килограммами взрывчатки и обрушилась на военные объекты на территории Украины.

Федоренко описывает украинскую стратегию применения дронов:

"Мы можем обнаруживать наступающую вражескую пехоту, отслеживать ее и уничтожать. Мы „выбиваем им глаза“ — то есть нацеливаемся на операторов их дронов. Мы „обрезаем им жало“ — уничтожаем их ударные дроны. Мы боремся с их артиллерией. И мы перерезаем жизненную артерию этого конфликта — их логистику".

История полка "Ахиллес" — о важности БПЛА на Украине.

Изначально созданный после начала СВО России как добровольческая рота, полк совершил настоящий прорыв летом 2022 года, когда в боевые действия были интегрированы разведывательные беспилотники. Осенью того же года они сыграли ключевую роль в стремительном наступлении в Харьковской области, когда Украина всего за несколько дней взяла под контроль 6000 квадратных километров — до сих пор крупнейший военный успех Киева.

В 2023–2024 годах подразделения вроде "Ахиллеса" были среди первых, кто массово применял дешевые дроны FPV. Сейчас Украина и Россия производят более 1,5 миллиона таких систем в год. В апреле 2025 года Владимир Путин потребовал резкого увеличения выпуска российских дронов. Украина тоже намерена кратно нарастить производство. "Дроны здесь не просто передовые, они находятся на абсолютной технологической вершине", — заявил в мае прошлого года в интервью изданию WELT бывший американский генерал Дэвид Петреус (Бывший Директор Центрального разведывательного управления). — "С бóльшим финансированием Украина могла бы построить 4–5 миллионов дронов за этот год".

Это почти точно совпадает с минимальной планкой, обозначенной Федоренко: "Речь идет о 350 тысячах дронов в месяц, — говорит он. "Тогда мы сможем объективно достичь паритета с противником, а в отдельных сферах даже превзойти его и поддерживать высокий темп по уничтожению его сил".

Его расчет основан и на том, что Россия ежемесячно набирает 25–30 тысяч новых военнослужащих — более чем достаточно, чтобы восполнять потери. "Нам нужно минимум два дрона на каждого вражеского солдата, плюс еще для операторов дронов, логистики, артиллерии, складов и так далее, — отмечает Федоренко. "Чем больше у нас дронов, тем лучше".

Особое измерение конфликта проявилось в так называемых оптоволоконных дронах. Впервые в крупном масштабе их применила российская армия в 2024 году, они похожи на FPV-дроны, но соединены с оператором тончайшим кабелем из оптоволокна, который тянется на километры. В отличие от радиоуправления, их почти невозможно заглушить — пока кабель цел, их можно уничтожить только прямым огнем. Для пехоты на земле это кошмар: беспилотники, которые безжалостно преследуют их повсюду.

"Большинство комплектующих поступает из Китая, — рассказывает Федоренко. — Мы догоняем, но нам нужно еще минимум полгода, чтобы подойти к паритету".

Параллельно с господством новых систем роль некоторых старых вооружений меняется из-за подавляющего присутствия дронов. Однако, подчеркивает Федоренко: "Танки не потеряли своей значимости — они потеряли боевую мощь. Это принципиальная разница".

Если украинским силам удастся подавить вражеские дроны и ослепить их сенсоры, западные танки и боевые машины пехоты могут вновь сыграть решающую роль.

"Бронетехника — Leopard, Bradley и другие — критически важна для защиты. Во-первых, чтобы удерживать текущие линии обороны. Во-вторых, чтобы создать условия для прорыва вражеских порядков и освобождения украинской территории. Наши войска должны обладать этой способностью", — подчеркивает Федоренко.

Командир понимает, что некоторые страны НАТО, включая Германию, пока отстают в закупках и внедрении дронов. Они извлекают пользу из опыта, который предоставляет украинское поле боя. "Я уверен, что наши партнеры вскоре будут располагать таким количеством беспилотных систем, которого требуют современные боевые действия и которое необходимо для защиты от России".