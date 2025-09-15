США сбросили бомбы у границы с Россией (Haqqin.az, Азербайджан)

Haqqin: в ходе испытаний США сбросили противокорабельные бомбы у границы России

В ходе испытаний американский стратегический бомбардировщик B-2 сбросил несколько противокорабельных бомб недалеко от границы с Россией, пишет Haqqin. Целью учений была проверка усовершенствованных боеприпасов QUICKSINK, которые планируется применять против наводных целей.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 провел испытания противокорабельного оружия на севере Норвегии, всего в нескольких сотнях километров от российской арктической границы. Об этом пишет Newsweek.

По имеющимся данным, 3 сентября самолет выполнил сброс высокоточных бомб в Норвежском море, у острова Аннёйя. Эти учения проходили параллельно с операцией военно-морской группы США и их союзников по НАТО в Баренцевом море, где, по информации издания, российские военные внимательно отслеживали перемещения кораблей альянса.

Согласно информации ВВС США, бомбардировщик B-2 использовал усовершенствованные управляемые боеприпасы QUICKSINK, разработанные для поражения надводных объектов. В ходе испытаний были применены две разновидности вооружений — 500-фунтовая бомба GBU-38 и 2000-фунтовая GBU-31. Новая система оснащена головкой самонаведения, что позволяет эффективно поражать как стационарные, так и движущиеся морские цели. Представители Исследовательской лаборатории ВВС отметили, что QUICKSINK предоставляет "недорогую возможность уничтожения кораблей с воздуха", обеспечивая эффект, сопоставимый с использованием торпед, но с большей скоростью и на более широких участках.

Издание сообщает, что норвежские военные привлекли к операции четыре истребителя F-35 и патрульный самолет P-8. На одном из опубликованных снимков, сделанном с подводной лодки, запечатлен момент попадания боеприпаса в надводный корабль. По данным издания The War Zone, использовалась бомба модели GBU-31.

Как отмечает Newsweek, эти учения стали частью стратегии США по усилению противодействия морским угрозам со стороны России и Китая. Издание также подчеркивает активное развитие американских программ по созданию новых противокорабельных ракет и модернизированных боеприпасов, таких как QUICKSINK.

Испытания в Норвегии стали уже третьими для данного типа вооружений на борту B-2: ранее 2000-фунтовая бомба применялась во время морских учений на Гавайях в июле 2024 года, а 500-фунтовая — во Флориде. ВВС США заявили, что миссия не только подтвердила высокую эффективность боеприпасов, но и продемонстрировала ключевые преимущества бомбардировщика — скрытность, дальность полета и универсальность в применении вооружений.