ТАСС

Баканов: Роскосмос должен совершить более 20 пусков ракет за 2025 год

Грузовой корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Генеральный директор Роскосмоса подчеркнул принципиальную важность функционирования МКС на орбите и комфорта космонавтов, которые на ней работают

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роскосмос имеет задачу до конца 2025 года осуществить еще как минимум восемь запусков космических аппаратов и выйти на более чем 20 пусков в год. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов после успешного запуска грузового корабля "Прогресс МС-32".

"Это пятый запуск в текущем году с Байконура, 12-й всего. Задача наша выйти более чем на 20 запусков в год в 2025-м", - сказал глава Роскосмоса.

Баканов подчеркнул принципиальную важность функционирования МКС на орбите и комфорта космонавтов, которые на ней работают.

"Для этого необходимо туда доставлять еду, грузы и все остальное. Поэтому успешный запуск обеспечивает данную работу", - отметил он.

Ракета с "Прогрессом" стартовала с Байконура в 18:54 мск - стыковка корабля с МКС намечена на вечер 13 сентября. Космический грузовик доставит в "орбитальный дом" 2 516 кг грузов - топлива, научного оборудования, кислорода, воды, а также продовольствия. Кроме того, на станцию отправится новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работ в открытом космосе. 

  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
