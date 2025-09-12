На МиГ-УТС внедрили уникальное распределенное управление самолетом

Замдиректора ОКБ Микояна Матвеев рассказал про новый МиГ-УТС

В конструкции нового учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС впервые появится распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами, заявил первый заместитель управляющего директора ОКБ ОТА – директор ОКБ Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) – Алексей Матвеев.

По его словам, разработка учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС ведется с учетом будущих требований, чтобы курсанты могли пересаживаться на истребители шестого и седьмого поколений, передает ТАСС.

Матвеев уточнил, что машина должна быть одновременно простой, надежной и максимально современной.

По словам Матвеева, основная цель – обеспечить актуальность самолета и соответствие не только сегодняшним, но и завтрашним стандартам. "Самолет должен быть простым и надежным, с одной стороны. С другой стороны, он должен быть очень современным и отвечать требованиям не столько сегодняшнего дня, сколько требованиям завтрашнего дня. Чтобы курсанты, которые на нем учились, пересаживались не только на сегодняшние [самолеты] пятого поколения, но и на комплексы шестого поколения и на любые комплексы возможного развития шестого и седьмого поколения", – заявил Матвеев.

В МиГ-УТС впервые будет реализовано распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами. Матвеев отметил, что при отказе одного индикатора управление возьмут на себя остальные, что повысит надежность и безопасность полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали первый летный образец учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС.

Дмитрий Зубарев