Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России.

Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами?

Все последние годы Литва, Латвия и Эстония получали военную помощь США – поступавшую в основном через программу под названием "Балтийская инициатива безопасности" (Baltic Security Initiative), действующую с 2020 года. Минобороны Литвы заявляет, что сумма, выделяемая им по специальной программе США, в среднем составляет около 70 млн долларов в год. В свою очередь, Латвия в 2024 году получила в рамках этой программы 80 млн долларов, а в 2025-2027 гг. для всех стран Прибалтики изначально была предусмотрена поддержка в размере 231,57 млн долларов.

Это крупные суммы для трех маленьких бедных стран, но главное значение тут было символическим: пока деньги поступают, власти имеют возможность убеждать население, что "Америка с нами". Довольны и американские производители оружия – ведь большая часть этих денег идет в их карманы.

И вдруг благодушию прибалтов пришел конец. Пентагон поставил ЕС перед фактом: США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению сил НАТО вдоль российской границы. Как пишет британская газета Financial Times, речь идет о программе Минобороны США, подпадающей под действие так называемого "раздела 333", в рамках которого Пентагон экипирует и тренирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. С 2018 по 2022 год Вашингтон потратил по "разделу 333" на поддержку европейских сателлитов 1,6 млрд долларов.

Под нож пойдет и военное финансирование стран Прибалтики. Бюджетных заявок на продолжение этих программ администрация президента Трампа в Конгресс США не подала – и, как предупредили в Пентагоне, подавать не собирается. Средства же, выделенные ранее, будут доступны до конца сентября 2026 года.

Власти стран Прибалтики подтвердили эту информацию. Представитель Минобороны Литвы Вайдотас Урбелис сообщил, что Пентагон уведомил их о сворачивании финансирования по "разделу 333", предназначенного для закупки вооружений американского производства, "до нуля".

Теперь власти этих стран вынуждены скрепя сердце делать вид, будто все по-прежнему в порядке. "С точки зрения финансирования это (американская помощь – прим. ВЗГЛЯД) было 200 млн евро в год, но на все три балтийские страны. С другой стороны, наш оборонный бюджет приближается к 2 млрд. Мы стремительно развиваемся, вооружаемся и будем продолжать это делать", – сказал латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также уверяет, что "это не стало неожиданностью, и теперь Европе предстоит больше вкладываться в собственную безопасность; вместе с тем сигнал негативный". А его литовская коллега Довиле Шакалене силится доказать, что еще ничего не решено и надежды терять не стоит. "Окончательно решение пока не принято. В Сенате и Конгрессе, очевидно, будут жаркие дискуссии по этому поводу", – пытается Шакалене успокоить своих избирателей.

А вот литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис отреагировал на новость панически. Он сразу попытался уговорить Вашингтон сохранить программу военного финансирования в полном объеме.

"Мы хотим продолжать эти программы: каждый доллар, потраченный США, превращается в три-четыре доллара. Это выгодно для США, и нам нужно продолжать это делать",

– сказал Будрис. Он пообещал, что продолжит убеждать Вашингтон в том, "почему это выгодно всем сторонам и какой мощный сдерживающий сигнал это посылает России". О том, что в США ведутся "дополнительные дискуссии о сохранении военной помощи" странам Прибалтики, заявил 10 сентября и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Парламентарии стран Прибалтики готовят совместное письмо в Конгресс США с мольбой продолжить программу военной помощи. Депутат Сейма Литвы, бывший министр обороны этой страны Лауринас Кащюнас, сообщил, что они "благодарят Америку за многолетнюю поддержку всей нашей архитектуры безопасности" и заклинают не останавливать выдачу денег.

При этом прибалты даже не осмеливаются озвучить свой самый главный страх: а что, если происходящее является результатом негласного договора, заключенного во время недавней встречи президентов США и России на Аляске? Политолог Александр Носович указывает, что сворачивание финансирования американского присутствия равно сворачиванию самого присутствия.

"Разумеется, европейцы сделают все, чтобы этого не допустить. Следующий акт очередной драмы в трансатлантических отношениях легко предсказуем: союзники в Европе предложат за свой счет содержать американских военных в Прибалтике. Правительства самих стран Балтии будут готовы еще больше урезать любые свои расходы, лишь бы обеспечить присутствие американцев на своей территории. Впрочем, им урезать-то дальше уже нечего. Но это тот редкий по нынешним временам случай, когда Брюссель будет готов дать прибалтам субсидию из фондов ЕС", – полагает Носович.

Сейчас в Прибалтике опасаются, что следующим шагом может стать вывод из Прибалтики американских солдат. Президент Дональд Трамп сам подлил масла в огонь, недавно заявив, что США точно не собираются выводить войска из Польши. А вот про Литву, Латвию и Эстонию он ничего не сказал, тем самым обусловив нервную дрожь в коленках прибалтов. Правда, в иностранных контингентах НАТО, размещенных в Прибалтике, солдаты США составляют небольшой процент: эти контингенты сформированы в основном из военнослужащих других стран ЕС и из Канады. И эти страны точно пока выводить своих военнослужащих из Прибалтики не готовы.

Кроме того, в данном случае все сильнее начинает ощущаться расхождение позиций США и Евросоюза – теперь именно ЕС выступает с наиболее непримиримых антироссийских позиций. Пропаганда в ЕС продолжает разгонять безосновательные слухи о том, что якобы РФ намеревается атаковать Прибалтику.

Другими словами, даже с точки зрения руководства стран Прибалтики обстановка складывается угрожающая. С одной стороны, США прекращают военную помощь. С другой, в соответствии с их параноидальными страхами в любой момент можно ожидать "российской агрессии". В такой ситуации прагматичное руководство любой страны, если оно действительно хочет служить своему народу, сделало бы выводы. Для начала постаралось хотя бы удержаться от новых оскорблений в адрес соседа и провокационных шагов в его отношении. Однако ни того, ни другого не наблюдается.

Беда в том, что руководство стран Прибалтики чувствует слабую связь со своими народами и всецело нацелено на дальнейшую карьеру в структурах ЕС и НАТО. Впрочем, полностью инстинкт самосохранения не оставил и прибалтов. В ходе свежего инцидента с дронами, оказавшимися в воздушном пространстве Польши, литовские министры обороны и иностранных дел поспешили заявить, что даже если это и российские беспилотники, польскую границу они нарушили непреднамеренно. Кричать о "священной войне с Россией" и получить реальную войну, которая снесет Прибалтику, – вещи совершенно разные. А значит, есть надежда, что чувство самосохранения у руководства прибалтийских стран все-таки сохраняется.

Станислав Лещенко