Российскую авиацию сочли лучшей в мире

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com
Российскую военную авиацию можно считать лучшей в мире, что доказывает специальная военная операция (СВО). Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, передает ТАСС.

«Сегодня мы с вами видим, как специальная военная операция и то, как применяются наши самолеты, лучше любых слов, лучше любых презентаций подтверждают, что наша боевая авиация — самая лучшая в мире. И мы видим лучшее подтверждение этому — огромную очередь из иностранных заказчиков», — сказал гендиректор в ходе второго форума студентов-целевиков ОАК в Московском авиационном институте.

По словам Бадехи, иностранные заказчики видят, насколько российские самолеты доминируют в реальных боевых условиях. Он также отметил, что Россия находится на переломном этапе внедрения искусственного интеллекта и беспилотных технологий в авиацию.

В июле американское издание TNI назвало истребитель поколения 4++ Су-35С лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил России. Су-35С неоднократно доказывали свою боеспособность в сложных условиях.

