В Польше оценили рост числа российских «Гиацинтов»

Defence24: Новые российские САУ «Гиацинт-К» все чаще видны в зоне СВО

Российские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С44 «Гиацинт-К» на колесном шасси все чаще видны в зоне специальной военной операции (СВО). Рост численности новых боевых машин оценило польское издание Defence24.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий работу 2С44. Установки, которые ведут огонь по целям, получили решетчатые экраны для защиты от дронов.

«Огонь ведут два орудия на некотором расстоянии друг от друга, что в настоящее время не является обычным явлением (учитывая гораздо более короткое время контрбатарейного огня и атаки беспилотников)», — говорится в сообщении.

В основе САУ «Гиацинт-К» лежит колесное шасси БАЗ-6910-027, обеспечивающее высокую мобильность на шоссе. Установка получила качающуюся часть буксируемой пушки «Гиацинт-Б» с дальностью стрельбы около 40 километров.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что «Гиацинт-К» разработали в кратчайшие сроки по итогам боевого применения установок «Мальва».