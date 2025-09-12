Войти
ТАСС

Предложена технология защиты от излучения в космосе

364
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Без специальных материалов освоение дальних орбит и длительные экспедиции просто невозможны, поделился директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ Владимир Гавриш

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) получили добавки соединений вольфрама для создания материалов, защищающих от гамма- и рентгеновского излучения. Практическим применением могут служить радиозащитные конструкции, применяемые для защиты человека от радиации, включая рентген-кабинеты, помещения АЭС, космические станции, сообщил ТАСС директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и материалы" СевГУ Владимир Гавриш в ходе конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров - 2025".

"Свинец, который традиционно применяется в этой сфере, имеет несколько существенных недостатков: токсичен, не долговечен, плохие механические характеристики. Мы занимаемся разработкой материалов для защиты от радиации. Мы получили добавку, испытали в различных матрицах полимерных, минеральных, и сам подход себя оправдывает. Классическим вариантом всегда был свинец, но он, например, непригоден для орбитальных станций. Наша задача - предложить легкую, но эффективную альтернативу. Космос - это среда с очень высоким уровнем радиации, и без специальных материалов освоение дальних орбит и длительные экспедиции просто невозможны", - рассказал он.

Ученый подчеркнул, что речь идет не только о материалах для конструкций, но и о средствах индивидуальной защиты, которые смогут использовать космонавты во время работы в условиях повышенного излучения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников