Источник изображения: topwar.ru

Суд Евросоюза отменил предоставленное ранее Еврокомиссией разрешение на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2».

Предполагалось, что новые реакторы постепенно заменят четыре уже существующих. Их строительство должно было полностью финансироваться венгерским государством. В рамках соглашения между Москвой и Будапештом в сфере мирного использования атомной энергии был заключен прямой контракт, предполагающий участие Nizhny Novgorod Engineering в строительстве реакторов. Кроме того, в рамках этого соглашения Россия также согласилась предоставить Венгрии государственный кредит для финансирования большей части разработки новых реакторов.

Ранее правительство США отменило санкции с российских страховых компаний и банков, препятствовавшие возведению «Росатомом» АЭС «Пакш-2». По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, из-за санкций, введенных в конце 2024 года демократической администрацией США, продолжение расширения АЭС «Пакш» стало практически невозможным.

Между тем, в сообщении «Росатома» говорится, что, несмотря на решение суда ЕС, строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии будет продолжено.

Ранее МИД Венгрии подчеркнул, что вся Европа продолжает закупать нефть и газ у России, однако тщательно скрывает это. При этом, как показали принятые Евросоюзом ранее 18 пакетов антироссийских рестрикций, санкционная политика Брюсселя неэффективна.