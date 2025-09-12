Войти
ТАСС

"Страна": более половины получаемых ВСУ беспилотников имеют брак

375
0
0
Украинский дрон AN-400 Scythe
Украинский дрон AN-400 Scythe.
Источник изображения: © Фото : terminalautonomy

Как отмечает издание, причина кроется в тотальной коррупции при распределении госзаказов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более половины дронов, которые поступают подразделениям ВСУ по госзаказу, оказываются бракованными. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, показатель в 60% непригодных дронов если и преувеличен, то незначительно. Как рассказал изданию один из офицеров ВСУ, из-за большого количества брака, почти половина его подразделения БПЛА занята только тем, что сутками пересобирает неисправные дроны.

Как отмечает издание, причина кроется в тотальной коррупции при распределении госзаказов, в результате чего контракты могут получать недобросовестные и непроверенные производители. На качество продукции влияет и то, что при производстве используются китайские комплектующие и запчасти кустарного производства, где высок процент брака. Еще одна проблема состоит в том, что большая часть украинских дронов собирается буквально в "гаражных условиях" людьми, не имеющими специального образования и подготовки.

По информации издания, при этом цены на готовые беспилотники в контрактах могут завышаться в несколько раз, а в некоторых случаях они поставляются в войска только на бумаге. Как утверждают опрошенные "Страной" эксперты, центром этой коррупционной схемы стало Минобороны.

На Украине уже неоднократно появлялись журналистские расследования о коррупции при оборонных закупках, а также разработках и производстве собственного вооружения, авторы которых показывали, что к созданию этих схем причастно ближайшее окружение Владимира Зеленского и его офиса. Последним крупным скандалом стало расследование вокруг фирмы Fire Point, которая была заявлена украинскими властями как производитель новой украинской ракеты "Фламинго". Как выяснило украинское издание, Национальное антикоррупционное бюро Украины - созданный по указанию Запада и пока неподконтрольный властям Украины орган - выявило значительные несоответствия в выполнении этой фирмой госзаказа по поставкам беспилотников и комплектующих к ним. Внимание следствия привлек и тот факт, что до недавнего времени этот производитель дронов был практически неизвестен за пределами профессионального сообщества, однако сейчас стал одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств украинского Минобороны на беспилотники. По информации СМИ, конечным бенефициаром Fire Point может быть совладелец фирмы "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников