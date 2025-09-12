Войти
Золотов заявил о воссоздании танковых подразделений в Росгвардии

Источник изображения: Фото: РОСГВАРДИЯ

Золотов: в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения

Росгвардия воссоздала танковые подразделения в своем составе. Об этом 11 сентября заявил глава силового ведомства Виктор Золотов по итогам учений группировки войск Росгвардии в Рязанской области.

«Глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками «тяжелого» вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения», — указано в сообщении на сайте Росгвардии.

Отмечается, что в ходе учений специалисты Росгвардии показали совместные маневры спецназа, артиллерийских и танковых подразделений. По словам Золотова, с начала специальной военной операции (СВО) войска Росгвардии претерпели значительные изменения, что позволило значительно улучшить их боевую подготовленность и усилило систему управления.

Глава Росгвардии также отметил рост огневой мощи артиллерии ведомства благодаря расширению линейки «тяжелого» вооружения. В ходе СВО артиллерийские подразделения Росгвардии, по информации Золотова, выполнили более 60 тыс. огневых и тактических задач.

Глава ведомства также уточнил, что в последние два года в Росгвардии было улучшено артиллерийское вооружение. Так, были приняты на вооружение противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал закон, согласно которому Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую военную технику. Так, изменения касаются закона «О войсках национальной гвардии». Согласно документу, термины «оружие» и «боевая техника» заменяются на «вооружение» и «военную технику».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин 27 июня 2023 года рассказал, что танки и артиллерия на вооружении у службы помогут более эффективно действовать в ходе спецоперации на Украине и отвечать на новые враждебные вызовы. Он напомнил, что до начала 2000-х годов внутренние войска МВД, преемником которых и является Росгвардия, имели свои танковые части. Впоследствии из-за реформы войск они отказались от них, уточнил Грибакин.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
