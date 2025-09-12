Войти
В России разработали «Ловца» дронов на шасси «бардака»

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие».

Российская компания «АВД» разработала мобильную точку противовоздушной обороны (ПВО) «Ловец», предназначенную для прикрытия важных объектов от различных дронов. Об этом пишет Telegram-канал «Война история оружие».



Установка получила модернизированное шасси бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, которую оснастили новыми трансмиссией и двигателем. Вместо башни на машину, которую называют «бардаком», установили зенитную установку ЗУ-23-2 для борьбы с дронами на высотах до 1500 метров.

ЗУ-23-2 получила тепловизионный прицел и камеру с 32-х кратным оптическим увеличением. Это позволяет выполнять задачи в любое время суток. Заявленная дальность обнаружения дронов составляет 3000 метров.

В августе 2024 года на форуме «Армия» показали модернизированную зенитную установку ЗУ-23АЭ с тепловизором и системой дистанционного управления. Она может использовать снаряды с программируемым воздушным подрывом.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРДМ-2
