В сеть утекли чертежи «противодронной» брони, разработанной Китаем

Источник изображения: topwar.ru

Китай разработал комплексный комплект дополнительной защиты для боевых машин пехоты, предназначенный для защиты от FPV-дронов. Как пишет портал Army Recognition со ссылкой на патентные чертежи и техническое описание, распространенные в сети через ТГ-канал BTVT, система представляет собой модульную конструкцию из композитных решетчатых экранов и защитных сетей.

В материале говорится, что новый комплект адаптирован для установки на машины семейств ZBD и VN, оснащенные 30-мм или 100-мм орудиями. Конструкция включает боковые модули, платформу на крыше, решетчатую защиту башни и удлиненную раму в кормовой части с несколькими откидными секциями для обеспечения доступа.

Особенностью системы является точно выверенная геометрия расположения элементов: боковые модули отстоят от корпуса на 50-60 см, верхняя платформа – на 10 см, а козырек над башней приподнят на 70-80 см.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишут авторы статьи, такая конфигурация создает серию воздушных зазоров, предназначенных для нейтрализации кумулятивных боеприпасов и боевых частей дронов-камикадзе.

Также сообщается, что внешняя решетчатая броня выполняет функцию первого защитного слоя, вызывая преждевременную детонацию или отклонение угрозы, тогда как внутренняя рассчитана ещё и на установку динамической защиты и керамических панелей в зависимости от миссии.

Важной особенностью системы является ее многофункциональность. Конструкция предусматривает размещение средств радиоэлектронной борьбы, радаров предупреждения и систем активной защиты. Это позволяет интегрировать в комплекс глушилки каналов управления FPV-дронами, средства спутниковой навигации и системы оповещения, создавая комплексный ответ разнообразным угрозам.

Эксперты подчёркивают, что разработка отражает тенденцию, наблюдаемую в современных конфликтах: повсеместное использование дешевых беспилотников и высокоточных боеприпасов потребовало нового подхода к защите бронетехники. При этом в статье говорится, что китайский ответ отличается системным подходом – вместо кустарных решений предлагается стандартизированный комплект, а его создание основывалось на выводах, сделанных из происходящего на полях украинского конфликта.

