Войти
Lenta.ru

В США потренировались уничтожать российскую артиллерию

330
0
0
Фото: U.S. Army
Фото: U.S. Army.

В США уничтожили макет российской САУ «Мста-С» на испытаниях новых дронов

Армия США провела демонстрационные испытания новых дронов Launched Effects. В ходе тренировки операторы уничтожили макет российской самоходной артиллерийской установки (САУ), пишет Defence Blog.

К классу Launched Effects относят различные компактные дроны, вроде аппарата Atlas 600, которые можно запускать с земли или транспортных средств. Их планируют использовать для разведки, целеуказания и нанесения ударов. В ходе учений на базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон продемонстрировали применение системы ближнего радиуса действия Launched Effects Short-Range (LE-SR).

«Ключевой особенностью демонстрации стало использование реалистичных макетов техники противника, в том числе полномасштабной модели российской 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Мста-С". Суррогатной целью была одна из нескольких полноразмерных систем, развернутых для имитации вражеской техники в условиях боя», — говорится в публикации.

Отмечается, что Launched Effects отличаются от традиционных дронов и барражирующих боеприпасов способностью работать скоординированными «волчьими стаями».

В августе армия США применила квадрокоптер с противопехотной миной Claymore для перехвата беспилотника в ходе испытаний. Цель уничтожили направленным взрывом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Мста-С
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников