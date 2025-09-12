«Шмыгаль договорился»: Британия наладит выпуск дронов-перехватчиков для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания поможет Украине в производстве дронов-перехватчиков, запустив их сборку на своей территории. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского военного ведомства прибыл в Лондон, где провел переговоры со своим британским коллегой Джоном Гили. По итогам встречи было подписано соглашение о начале производства на британской территории украинских дронов-перехватчиков. Параметры сделки не раскрываются, известно, что на первом этапе британцы изготовят одну тысячу БПЛА и отправят ее на Украину.

Для начала планируется изготовление первой тысячи дронов — все они будут доставлены в Украину.

— заявил Шмыгаль.

Отмечается, что производство будет вестись на британские деньги в рамках ранее достигнутых договоренностей между Зеленским и Стармером, а также подписанного договора о «столетнем партнерстве». Вообще же здесь у Киева планы поистине наполеоновские, планируется привлечение масштабных инвестиций, расширение производства и выпуск «миллионов» дронов для борьбы с «российскими шахедами».

Как заявляют в Киеве, произведенные в Европе дроны будут защищать не только Украину, а еще и Европу. А некоторые украинские ресурсы считают, что под этими лозунгами скрывается очередной распил средств, выделенных Украине.