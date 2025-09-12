Войти
ЦАМТО

Группа Leonardo предлагает ВВС Филиппин истребители "Тайфун" Транш.5

361
EF-2000 Typhoon
Истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Австрии.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 11 сентября. Итальянская группа Leonardo подтвердила, что направила командованию ВВС Филиппин предложение по поставке истребителей "Тайфун" Транш.5 в рамках программы повышения их боевых возможностей.

Как сообщает ресурс Gbp.com.sg, 5 сентября появились сообщения о том, что вице-президент Leonardo по экспорту "Тайфун" Константино Правини Росати еще в 2023 году был назначен консорциумом Eurofighter руководителем кампании по продвижению EF-2000 "Тайфун" Транш.5.

Исходя из бюджета ВВС Филиппин, выделенного на закупку 40 самолетов, Leonardo подтвердила возможность поставки 32 истребителей "Тайфун" Транш.5 вместе с полным комплектом вооружения, включающим, среди прочего, ракеты "Метеор" большой дальности класса "воздух-воздух", УР малой дальности ASRAAM класса "воздух-воздух", УР "Бримстоун" класса "воздух-земля" и крылатые ракеты "Сторм Шэдоу".

Группа Leonardo сообщила, что поставка будет осуществляться в рамках межправительственного соглашения с гибким финансированием и возможностью производства компонентов для истребителей на территории страны. Это позволит Филиппинам стать основным центром продвижения самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно предложению, филиппинским производителям может быть предоставлена доля в производстве, что позволит ВВС Филиппин получить первую партию истребителей уже к 2028 году при условии подписания контракта к 2026 году и проведения обучения пилотов в Международной летной школе на Сардинии (Италия).

Leonardo заявляет, что "Тайфун" Транш.5 сможет противостоять китайским истребителям, включая J-10, J-11, J-16, а также J-15 ВМС НОАК.

В настоящее время на вооружении ВВС Филиппин имеется всего 11 легких боевых самолетов FA-50, закупленных в 2014 году в Республике Корея. Один из самолетов потерпел крушение в марте, в результате чего погибли два пилота.

В июне Манила подписала с Korea Aerospace Industries (KAI) контракт стоимостью 700 млн. долл. на закупку 12 легких боевых самолетов FA-50 Блок.20. Их поставки запланированы на 2026-2030 гг.

Как сообщал ЦАМТО, 1 апреля 2025 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 истребителей F-16C Блок.70/72 и 4 F-16D Блок.70/72, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа, как было заявлено, может составить 5,58 млрд. долл.

Тем не менее, посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес позднее признал, что правительство все еще ищет средства на закупку дорогостоящих американских самолетов.

