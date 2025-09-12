Войти
РИА Новости

В ОКБ Микояна рассказали о постройке учебно-тренировочных самолетов

397
0
0
Самолет Як-130
Самолет Як-130.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ОКБ Микояна: Россия будет производить всю линейку учебно-тренировочных самолетов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет полностью производить всю линейку учебно-тренировочных самолётов различных классов через несколько лет, сообщил в четверг директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев.

"Сейчас эта ниша разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены", - сказал Матвеев на форуме студентов-целевиков Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в МАИ.​

До недавнего времени в РФ для обучения пилотов использовались в основном самолеты L-29 и L-39 чешского производства.

"Буквально через несколько лет, я не вижу никаких вопросов, у нас учебно-тренировочная авиация будет полностью представлена", - добавил он.

Матвеев уточнил, что речь идёт о самолетах МиГ-УТС для первого этапа обучения пилотированию, Як-130 второго этапа и УТС-800 следующих этапов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-39
Як-130
Компании
МАИ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников