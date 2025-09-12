США запустили первые спутники системы предупреждения о ракетном нападении

На начальную орбиту был выведен 21 аппарат по передаче данных, созданный компанией York Space Systems

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 запустила первую группу спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA - "Распределенный истребитель") - элемента крупномасштабной орбитальной системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщило Космическое агентство США (SDA).

Пуск был осуществлен в среду с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). На начальную орбиту был выведен 21 спутник по передаче данных, созданный компанией York Space Systems. Они помогут обеспечить быструю связь для проекта PWSA, в том числе предоставят возможности отслеживания ракетных угроз с помощью данных с низкой околоземной орбиты, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Начало вывода первого транша спутников, спустя всего шесть лет после создания агентства, представляет собой примечательное достижение, которое подчеркивает скорость работы ведомства. Более того, PWSA начинает поддерживать военные операции, он усилит наши стратегические преимущества, предоставляя всем боевыми силам оперативные возможности, получение которых с низкой околоземной орбиты раньше казалось нереализуемым", - приводятся в пресс-релизе слова и.о. директора агентства Гурпартапа Сандху.

Всего первая группировка PWSA (T1) будет состоять из 154 спутников. Из них 126 будут обеспечивать коммуникацию, еще 28 отслеживать потенциальные пуски ракет. Кроме того, в группировке будут 4 "экспериментальных спутника ракетной обороны, оборудованные терминалами оптической коммуникации и приемниками в Ка-диапазоне", говорится в документе.

Пока несущий отсек со спутниками находится на начальной орбите. Специалисты проведут проверку систем, после чего они будут выведены на заданную орбиту. Ожидается, что в последующие девять месяцев на орбиту будут выведены все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже выводило спутники так называемой нулевой группировки в 2023 и 2024 годах, но они использовались для демонстрации технических возможностей.

Как отмечает портал Ars Technica, преимущество новой системы перед спутниками времен холодной войны в ее дешевизне и способности отслеживать современные вооружения - ракеты малых габаритов, гиперзвуковые ракеты. Кроме того, поскольку группировка состоит из десятков спутников, она более устойчива к внешним помехами, в том числе возможным атакам противника.