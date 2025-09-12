Винты для новейших канадских эсминцев поставит норвежская фирма

Норвежская технологическая компания Kongsberg Maritime получила контракт на поставку гребных винтов с фиксированным шагом для оснащения эсминцев класса "Ривер", которые построят для Королевского военно-морского флота Канады.

Контракт, подписанный с судостроительной компанией Irving Shipbuilding, является частью Национальной стратегии судостроения Канады по замене существующих кораблей класса "Галифакс".

Эсминцы типа "Ривер", Канада Government of Canada

Условия соглашения предполагают, что норвежская компания поставит по два винта фиксированного шага для каждого из первых трех эсминцев класса "Ривер". Первую партию должны передать заказчику в 2028 году.

"Мы гордимся своим опытом в поставках критически важных технологий для крупнейших военно-морских программ в мире и рады, что компания Irving Shipbuilding выбрала нас в качестве поставщика пропульсивных систем для эсминцев нового поколения", – заявил вице-президент Kongsberg Maritime Бьёрн тен Эйкен.

В прошлом году норвежская компания подписала контракты с Irving Shipbuilding на поставку ряда решений для программы "Ривер", включая систему рулевого управления и комплекс пополнения запасов в море.

В марте этого года с Irving Shipbuilding подписан контракт стоимостью 8 млрд долларов США, который предусматривает поставку первых трех эсминцев в ближайшие шесть лет. Всего же планируется построить 15 таких кораблей до 2040-х годов.

Постройка эсминцев нового поколения – крупнейший и наиболее сложный проект по судостроению, предпринятый в Канаде со времен Второй мировой войны. Данная программа должна обеспечить значительные и долгосрочные инвестиции в канадскую экономику. Ее реализация поддержит сохранение 5250 рабочих мест, которые будут востребованы в период с 2025 по 2039 годы.

Эсминцы класса "Ривер" заменят в составе канадского флота четыре списанных эсминца класса "Ирокез" и 12 фрегатов класса "Галифакс".

За основу кораблей выбраны фрегаты класса "Тип-26", которые компания BAE Systems строит для британского флота. Первые три эсминца назовут в честь важнейших водных путей Канады – "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи".

Как сообщается, водоизмещение эсминцев типа "Ривер" составит 7800 тонн, длина корпуса – 151,4 метра, ширина – 20,75 метра. Корабли смогут развивать скорость 27 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Вооружение включает зенитный ракетный комплекс "Си Цептор" (Sea Ceptor), установку вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также в арсенале есть 127-мм артустановка, 20-мм и 30-мм арткомплексы.

Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортов типа CH-47 "Чинук".