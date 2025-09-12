В США представили новую линейку надводных беспилотников

Американский оборонный гигант Huntigtin Ingalls Industries (HII) представил ROMULUS – новое семейство модульных беспилотных надводных средств (USV) с автономной системой управления Odyssey собственной разработки. Как отмечает Naval Today, в системе используются технологии искусственного интеллекта.

ROMULUS 190, флагманский беспилотник новой линейки, в настоящее время находится в производстве. Разработка ведется в партнерстве с Breaux Brothers, Beier Integrated Systems и Incat Crowther.

Дизайн надводного беспилотника ROMULUS, США HII

58-метровый беспилотник строится на базе уже опробованного дизайна корпуса, отвечающего коммерческим стандартам, что обеспечит быстрое проектирование и переход к серийному выпуску. Предполагается, что ROMULUS 190 сможет развивать скорость более 25 узлов и обеспечит минимальную дальность плавания 2500 морских миль. По данным HII, на грузовой палубе допускается размещение до четырёх 40-футовых контейнеров, что обеспечит операционную гибкость платформы при размещении модулей полезной нагрузки различного назначения.

"Боевые действия в будущем потребуют скорости, маневренности и устойчивости, которые есть в семействе аппаратов ROMULUS, оснащенных Odyssey, – заявил глава HII Крис Кастнер. – Объединяя опыт судостроителей мирового класса с многолетним опытом в области беспилотных систем, мы создаем готовую к выполнению миссий многоцелевую беспилотную платформу для военно-морских операций следующего поколения".

Программный комплекс Odyssey использовался на более чем 35 надводных беспилотниках, которые американские ВМС, Корпус морской пехоты и Береговая охрана эксплуатировали суммарно более 6000 часов.

Представители HII добавили, что открытая архитектура ROMULUS позволяет быструю интеграцию новых датчиков, полезных нагрузок и сторонних технологий автономности. В частности, семейство ROMULUS может использоваться в миссиях по борьбе с минами или по обнаружению подводных лодок, чтобы корабли с экипажами оставались на безопасном расстоянии.

Компания HII также разработала линейку подводных беспилотников REMUS, которая применяется в разведывательных и наблюдательных операциях, для противоминной и противолодочной борьбы, для ведения РЭБ. Эти дроны могут действовать автономно или совместно с пилотируемыми платформами, такими как многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния", что расширяет оперативный радиус действия.