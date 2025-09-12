Британия будет массово производить дроны-перехватчики для Украины

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 11 сентября. Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БЛА Украине, сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Великобритания будет производить и совместно с украинской промышленностью разрабатывать новейшее военное оборудование… Первый совместный проект… – это усовершенствованный беспилотник-перехватчик под названием OCTOPUS, который будет массово производиться в Великобритании. Планируется производить тысячи единиц в месяц для поставок на Украину", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз британского Министерства обороны.

Беспилотник OCTOPUS был спроектирован на Украине при поддержке британских технических специалистов. Как отмечается в пресс-релизе, стоимость его производства составляет всего 10% от стоимости производства дронов, для перехвата которых он предназначен.