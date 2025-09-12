Войти
ЦАМТО

ВС Сингапура намерены приобрести самолеты P-8A "Посейдон"

355
0
0
Первый переданный ВВС Новой Зеландии базовый патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon (новозеландский бортовой номер NZ4801, заводской номер 67017/9449). Сиэтл, 07.12.2022
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 11 сентября. В ходе состоявшихся 10 сентября в Пентагоне переговоров министры обороны Сингапура и США Чан Чун Синг и Пит Хегсет обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны, а также закупку вооружений американского производства.

В частности, министр обороны Сингапура уведомил П. Хегсета о принятом решении приобрести четыре новых морских патрульных самолета P-8A "Посейдон" компании Boeing.

Закупка реализуется в рамках первого этапа модернизации Вооруженных сил Сингапура в целях повышения возможностей по обеспечению безопасности на море. Самолеты позволят улучшить осведомленность командования ВС Сингапура об обстановке на море и повысить возможности по противодействию подводным угрозам.

P-8A заменят 5 состоящих на вооружении с 1993 года морских патрульных самолетов "Фоккер-50".

Приобретение Сингапуром самолетов P-8A, несомненно, обусловлено необходимостью обеспечения унификации парка морских патрульных самолетов с союзниками в регионе, включая США, Австралию, Новую Зеландию и Республику Корея. Ранее ВВС Сингапура также рассматривали в качестве варианта замены "Фоккер-50" самолет C-295.

Кроме того, по информации Чан Чун Синга, в США началось производство 20 заказанных Сингапуром истребителей F-35, поставка которых начнется в конце 2026 года.

Справочно: в феврале 2024 года Минобороны Сингапура объявило о приобретении восьми самолетов F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) в дополнение к ранее заказанным 12 F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

Министры двух стран также высказали удовлетворение тесным сотрудничеством при проведении совместных НИОКР в сфере обороны и безопасности. Например, недавнее обновление меморандума о договоренности по НИОКР в области борьбы с терроризмом позволит сторонам разрабатывать новые технологии в данной сфере.

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Новая Зеландия
Сингапуp
США
Южная Корея
Продукция
C-295 CASA
F-35
F-35A
F-35B
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
