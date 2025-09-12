"Спутникс" внедрила модуль ИИ в свой конструктор образовательных спутников

Разработку представили на II Саммите российских производителей, дистрибьюторов, интеграторов учебного оборудования и средств обучения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская группа компаний "Спутникс" (входит в группу АФК "Система") создала модуль искусственного интеллекта (ИИ) для применения в конструкторе космического аппарата "ОрбиКрафт 3D". Разработка была представлена на II Саммите российских производителей, дистрибьюторов, интеграторов учебного оборудования и средств обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Программно-аппаратный модуль искусственного интеллекта (ИИ) к конструктору космического аппарата "ОрбиКрафт 3D" создан на основе высокопроизводительного процессора для обработки нейронных сетей (NPU) и предназначен для выполнения задач машинного обучения на периферийных устройствах конструктора", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что обучающиеся на конструкторе могут использовать ИИ для обработки данных на борту.

Кроме того, на саммите был представлен ядерно-энергетический модуль к учебной модели лунной базы NEMEYA. "Учащиеся получат возможность заниматься техническим творчеством с использованием отечественной электроники, решая задачи по энергообеспечению лунной базы, а также поддержке баланса между выработкой электроэнергии и безопасностью лунного комплекса. Эта разработка поможет в будущем углубленно изучать технологии атомной энергетики для использования в дальнем космосе", - отметили представители "Спутникс".

"Спутникс" уже несколько лет развивает космическое образование, создавая образовательные конструкторы спутников, специализированное ПО и оборудование, выстраивающие траекторию образования специалиста, начиная с 5 класса школы и заканчивая вузом. Компания оснастила образовательным и экспериментальным оборудованием около сотни лабораторий и инженерных классов в школах, детских технопарках, центрах "Кванториум", региональных центрах "Сириус" и университетах.