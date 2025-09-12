Войти
ТАСС

Песков: Россия и Белоруссия планово проводят учения "Запад-2025"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Они не нацелены против кого-либо, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Стратегические учения "Запад-2025" проводятся планово для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией, они не нацелены против кого-либо, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал он.

Песков добавил, что Россия будет продолжать эту линию: она "абсолютно не является ни для кого секретом, всем хорошо известна". "И, еще раз повторяю, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран", - заключил он.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их темой станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также участники учений отработают планирование применения ядерного оружия и новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности "Орешник".

При этом Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения "Железный защитник", в которых задействованы около 34 тыс. военных и 600 единиц техники. В Варшаве утверждают, что маневры организованы в ответ на белорусско-российские учения "Запад-2025". 9 сентября польский премьер-министр Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
