Испанская Indra интегрировала первую РЛС Lanza-N на боевой корабль ВМС Индии

ЦАМТО, 11 сентября. Испанская компания Indra Sistemas S.A. 10 сентября объявила об успешной интеграции совместно с индийской Tata Advanced Systems Limited (TASL) первой РЛС КВП Lanza-N 3D-ASR на боевой корабль ВМС Индии.

Как сообщается в пресс-релизе Indra, РЛС КВП интегрирована со всеми системами корабля. Приемке и установке РЛС предшествовали интенсивные морские испытания, в ходе которых были задействованы различные морские и воздушные платформы для оценки эффективности станции по обнаружению целей с различной эффективной поверхностью рассеивания.

Для обеспечения непрерывного производства на предприятии Tata Advanced Systems в Карнатаке был создан центр сборки, интеграции и испытаний РЛС, что позволит ускорить их поставки флоту.

Напомним, что проект реализуется в рамках контракта по передаче технологий, подписанного с индийской TASL в 2020 году. В пресс-релизе Indra от 17 мая 2023 года сообщалось, что компания после успешного прохождения заводских приемочных испытаний приступила к установке и интеграции на борт индийского корабля первой из 23 РЛС Lanza-N 3D, которыми будут оснащаться фрегаты, эсминцы и авианосцы ВМС Индии.

В сообщении отмечалось, что Indra адаптировала к нормативным требованиям ВМС Индии свою самую совершенную версию радара Lanza-N на базе РЛС, установленной на испанском корабле "Хуан Карлос I". РЛС гарантирует оптимальную работу в условиях высокой влажности и экстремально высоких температур.

Всего в течение следующего десятилетия на боевых кораблях ВМС Индии планируется установить 23 РЛС Lanza-N. По условиям контракта, Indra поставит три РЛС собственного производства, а также основные элементы для сборки еще 20 РЛС на предприятии TASL. Индийская компания также будет отвечать за интеграцию систем на корабли индийского флота.