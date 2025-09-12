Войти
ЦАМТО

Испанская Indra интегрировала первую РЛС Lanza-N на боевой корабль ВМС Индии

354
0
0
Хуан Карлос I
Испанский авианосец "Хуан Карлос I".
Источник изображения: AFP 2017 / Miguel Riopa

ЦАМТО, 11 сентября. Испанская компания Indra Sistemas S.A. 10 сентября объявила об успешной интеграции совместно с индийской Tata Advanced Systems Limited (TASL) первой РЛС КВП Lanza-N 3D-ASR на боевой корабль ВМС Индии.

Как сообщается в пресс-релизе Indra, РЛС КВП интегрирована со всеми системами корабля. Приемке и установке РЛС предшествовали интенсивные морские испытания, в ходе которых были задействованы различные морские и воздушные платформы для оценки эффективности станции по обнаружению целей с различной эффективной поверхностью рассеивания.

Для обеспечения непрерывного производства на предприятии Tata Advanced Systems в Карнатаке был создан центр сборки, интеграции и испытаний РЛС, что позволит ускорить их поставки флоту.

Напомним, что проект реализуется в рамках контракта по передаче технологий, подписанного с индийской TASL в 2020 году. В пресс-релизе Indra от 17 мая 2023 года сообщалось, что компания после успешного прохождения заводских приемочных испытаний приступила к установке и интеграции на борт индийского корабля первой из 23 РЛС Lanza-N 3D, которыми будут оснащаться фрегаты, эсминцы и авианосцы ВМС Индии.

В сообщении отмечалось, что Indra адаптировала к нормативным требованиям ВМС Индии свою самую совершенную версию радара Lanza-N на базе РЛС, установленной на испанском корабле "Хуан Карлос I". РЛС гарантирует оптимальную работу в условиях высокой влажности и экстремально высоких температур.

Всего в течение следующего десятилетия на боевых кораблях ВМС Индии планируется установить 23 РЛС Lanza-N. По условиям контракта, Indra поставит три РЛС собственного производства, а также основные элементы для сборки еще 20 РЛС на предприятии TASL. Индийская компания также будет отвечать за интеграцию систем на корабли индийского флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Испания
Компании
Indra
Tata Motors
Проекты
2020-й год
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников