ТАСС

ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире

Вадим Бадеха
Вадим Бадеха.
Источник изображения: Андрей Любимов / РБК

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что самолеты доминируют в реальных боевых условиях

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция показала, что российская военная авиация является лучшей в мире. Иностранные заказчики, видя насколько эффективно российские самолеты применяются в боевых условиях, выстраиваются в очередь, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

"Сегодня мы с вами видим, как специальная военная операция и то, как применяются наши самолеты, лучше лучше любых слов, лучше любых презентаций подтверждают, что наша боевая авиация - самая лучшая в мире. И мы видим лучшее подтверждение этому - огромную очередь из иностранных заказчиков. Потому что они видят, насколько эффективно применяются сегодня наши самолеты, насколько они доминируют в реальных боевых условиях", - сказал он в ходе второго форума студентов-целевиков ОАК в Московском авиационном институте (МАИ).

Обращаясь к студентам, Бадеха также отметил, что сегодня Россия находится на переломном этапе внедрения беспилотных технологий, искусственного интеллекта в авиацию. "Это то, что придется делать уже вам, вашим рукам, вашим головам. И здесь на вас огромная надежда. Сегодня десятки, сотни миллиардов рублей инвестируются в создание новых производственных площадей. Но особое внимание мы уделяем и тому, чтобы создавались не только производственные мощности, но и мощности для разработки новой техники", - отметил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
ОАК
