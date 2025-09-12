Началась поставка антидроновых систем «Двина-100М», где учтена эволюция БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Угрозы, связанные с атаками беспилотников на важные стратегическими объекты постоянно нарастают. Для борьбы с ними начата поставка новейших антидроновых систем «Двина-100М», где учтена эволюция БПЛА противника.

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Данная система с помощью радиоэлектронных средств при температуре от -40 до +50 градусов подавляет каналы управления и передачи данных, а также спутниковую навигацию.

Производителем «Двины-100М» является одно из предприятий холдинга «Росэл», входящего в «Ростех».

- сообщает пресс-служба госкорпорации.

С помощью новой антидроновой системы будет осуществляться защита крупных производственных предприятий и инфраструктурных объектов, к примеру, аэропортов и железнодорожных узлов. Она сможет защитить их от роев БПЛА. «Двина» создает над охраняемым объектом защищенную зону в несколько сотен метров.

Система способна действовать в широком частотном диапазоне, а также имеет несколько фиксированных и перенастраиваемых с большой скоростью частот постановки помех. Таким образом, она способна противодействовать массированным атакам дронов различных, в том числе и тех, который используют псевдослучайную перенастройку диапазонов.

«Двину-100М» выпускает компания «НацИнфоБез» – структурное подразделение холдинга «Росэл». Предприятие специализируется разработке и производстве средств комплексной защиты объектов от бесплотных угроз с воздуха.