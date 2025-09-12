Началась поставка антидроновых систем «Двина-100М», где учтена эволюция БПЛА

Источник изображения: topwar.ru
Угрозы, связанные с атаками беспилотников на важные стратегическими объекты постоянно нарастают. Для борьбы с ними начата поставка новейших антидроновых систем «Двина-100М», где учтена эволюция БПЛА противника.
Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Данная система с помощью радиоэлектронных средств при температуре от -40 до +50 градусов подавляет каналы управления и передачи данных, а также спутниковую навигацию.
Производителем «Двины-100М» является одно из предприятий холдинга «Росэл», входящего в «Ростех».
- сообщает пресс-служба госкорпорации.
С помощью новой антидроновой системы будет осуществляться защита крупных производственных предприятий и инфраструктурных объектов, к примеру, аэропортов и железнодорожных узлов. Она сможет защитить их от роев БПЛА. «Двина» создает над охраняемым объектом защищенную зону в несколько сотен метров.
Система способна действовать в широком частотном диапазоне, а также имеет несколько фиксированных и перенастраиваемых с большой скоростью частот постановки помех. Таким образом, она способна противодействовать массированным атакам дронов различных, в том числе и тех, который используют псевдослучайную перенастройку диапазонов.
«Двину-100М» выпускает компания «НацИнфоБез» – структурное подразделение холдинга «Росэл». Предприятие специализируется разработке и производстве средств комплексной защиты объектов от бесплотных угроз с воздуха.