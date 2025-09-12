Войти
Lenta.ru

Стало известно о 12 чипированных Маском человеках

354
0
0
Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters
Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters.

Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов по всему миру

Компания Neuralink Илона Маска отчиталась о чипировании больше 10 пациентов. Об этом говорится в X фирмы.

В Neuralink сообщили, что по всему миру 12 человек получили мозговые импланты. В общей сложности они пользовались своими чипами больше 2 тысяч дней и 15 тысяч часов. «Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участникам», — заявили в компании.

По мнению журналистов Reuters, Neuralink заметно нарастила число испытателей своих имплантов. Так, в июне фирма отчитывалась о семи пациентах с тяжелым параличом, которые стали обладателями чипов. О первом известном чипированном компанией Маска человеке стало известно в январе 2024 года.

В материале говорится, что в июле Neuralink начала крупное исследование возможностей своих мозговых интерфейсов. В нем приняли участие британские ученые — специалисты Университетского колледжа Лондона и больницы Ньюкасла.

В начале сентября Илон Маск заявил, что Neuralink планирует вернуть зрение слепому человеку в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников