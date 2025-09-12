ЦАМТО, 11 сентября. Нидерланды наращивают производство дронов военного назначения, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные технологии, пишет газета Algemeen Dagblad.

"Нидерланды активно развивают производство военных беспилотников и позиционируют себя на оборонной выставке DSEI в Лондоне как лучшего кандидата для покупки этой продукции", – цитирует "РИА Новости" газету Algemeen Dagblad.

Как пишет Algemeen Dagblad, Нидерланды в ближайшие годы инвестируют в производство дронов 1,2 млрд. евро и превратят бывший автомобильный завод VDL в Борне в предприятие для массового выпуска беспилотников. По словам госсекретаря Минобороны Нидерландов Гейса Тейнмана, страна сосредоточена на дронах и беспилотных системах, и может конкурировать в этих сегментах на мировом рынке.

Государство активно поддерживает оборонную промышленность: финансирование, лицензии и объединение компаний с научными институтами и военными пользователями позволяют ускорить процесс разработки. Так, подводный дрон Scout 3 компании Lobster Robotics был разработан всего за полгода и уже проходит испытания в армии.

В апреле Г.Тейнман сообщал, что Нидерланды инвестируют в этом году 310 млн. евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии. По его словам, ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов.