Войти
ЦАМТО

Нидерланды наращивают производство дронов военного назначения

358
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 11 сентября. Нидерланды наращивают производство дронов военного назначения, инвестируя миллиарды евро в оборонную промышленность и инновационные технологии, пишет газета Algemeen Dagblad.

"Нидерланды активно развивают производство военных беспилотников и позиционируют себя на оборонной выставке DSEI в Лондоне как лучшего кандидата для покупки этой продукции", – цитирует "РИА Новости" газету Algemeen Dagblad.

Как пишет Algemeen Dagblad, Нидерланды в ближайшие годы инвестируют в производство дронов 1,2 млрд. евро и превратят бывший автомобильный завод VDL в Борне в предприятие для массового выпуска беспилотников. По словам госсекретаря Минобороны Нидерландов Гейса Тейнмана, страна сосредоточена на дронах и беспилотных системах, и может конкурировать в этих сегментах на мировом рынке.

Государство активно поддерживает оборонную промышленность: финансирование, лицензии и объединение компаний с научными институтами и военными пользователями позволяют ускорить процесс разработки. Так, подводный дрон Scout 3 компании Lobster Robotics был разработан всего за полгода и уже проходит испытания в армии.

В апреле Г.Тейнман сообщал, что Нидерланды инвестируют в этом году 310 млн. евро в беспилотные системы и другие инновационные технологии. По его словам, ведется тесное сотрудничество с Avalor AI и другими компаниями в разработке программного обеспечения для дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников