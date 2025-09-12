Войти
Фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом. Ключевые заявления

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением для СМИ в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 28 августа 2025 года
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением для СМИ в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 28 августа 2025 года.
© AP Photo

Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодной речью перед Европарламентом. Она предложила использовать замороженные российские активы для финансирования Украины и пообещала ужесточить позицию ЕС в отношении Израиля. Ключевые тезисы главы Еврокомиссии читайте в нашем материале.

Урсула фон дер Ляйен в своем послании Европарламенту о положении дел в ЕС заявила, что перед Европой и всем миром стоят суровые вызовы — прежде всего, это конфликт на Украине и в секторе Газа. Она призвала ЕС "бороться за свое место" в мире: "Европа должна бороться. За свое место в мире, где многие крупные державы либо настроены неоднозначно, либо открыто враждебно по отношению к Европе".

Глава ЕК подчеркнула необходимость европейской независимости и единства. По ее мнению, Европа должна взять под контроль свою оборону, безопасность, ключевые технологии и энергетику. Для этого критически важно единство между государствами-членами, институтами ЕС и проевропейскими демократическими силами.

По мнению фон дер Ляйен, центральный элемент безопасности Европы — это поддержка Украины. "Потому что свобода Украины — это свобода Европы", а "картины саммита на Аляске было трудно переварить". Политик заявила, что ЕС продолжит оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку (уже выделено почти 170 миллиардов евро). Признав, что потребуется еще больше, она заявила, что "это война России, и именно Россия должна за нее платить", и предложила использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления "репарационного кредита" Украине.

Как водится, фон дер Ляйен пригрозила России новыми санкциями: "Нам нужно усилить давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Нам нужно больше санкций. Сейчас мы работаем над 19-м пакетом совместно с партнерами. Мы уделяем особое внимание ускорению отказа от российского ископаемого топлива".

Глава ЕК отметила растущие цены на энергоносители, обвинив в них Россию: "Счета за электроэнергию по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность у миллионов европейцев. Мы знаем, что привело к росту цен: зависимость от российского ископаемого топлива. Поэтому пришло время избавиться от грязного российского ископаемого топлива".

"И мы знаем, что снижает цены: чистая энергия собственного производства. Нам необходимо использовать больше наших возобновляемых источников энергии, используя атомную энергетику в качестве базовой", — добавила глава ЕК.

Глава ЕК призвала к усилению обороноспособности ЕС. По ее мнению, необходима сильная и независимая европейская оборона (Европейский оборонный союз) наряду с НАТО.

Фон дер Ляйен особо отметила роль восточноевропейских стран: по ее мнению, "восточный фланг Европы защищает всю Европу". Поэтому Европа должна "инвестировать, чтобы поддержать его". "Мы должны инвестировать в космический мониторинг в реальном времени, чтобы ни одно движение сил не оставалось незамеченным. Мы должны откликнуться на призыв наших прибалтийских друзей и построить стену из беспилотников".

Фон дер Ляйен высказалась и о ситуации в Газе и Ближнем Востоке. По ее словам, ЕС призывает к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи. Глава ЕК отметила, что единственное реалистичное решение — решение о двух государствах. Она пообещала приостановить торговое соглашение с Израилем, к чему уже пару месяцев призывают многие страны — члены ЕС, и ввести санкции против некоторых израильских "министров-экстремистов".

Политик также остановилась на проблеме миграции в Европе. Необходима эффективная и гуманная миграционная политика. "Слишком многие все еще пытаются нелегально пересечь границу или погибают в пути", — отметила фон дер Ляйен. Ключевой приоритет — наладить систему возвращения тех, кто не имеет права на пребывание. "Мы не можем позволить себе терять ни минуты", — отметила она.

Урсула фон дер Ляйен также предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений.

"Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов", — сказала она.

