Всё больше данных о заправке самолётов ЦАХАЛ британскими авиатанкерами из Катара

Источник изображения: topwar.ru

Заправочный агрегат британского авиатанкера Voyager

Израильская атака на Катар обрастает новыми подробностями. Поступает всё больше сообщений о том, что в помощь в осуществлении бомбардировок Дохи самолётам ВВС Израиля оказывали топливозаправщики британских ВВС, которые в Катаре на тот момент базировались. Эту информацию пока не комментируют ни в Израиле, ни в Британии, однако, если она полностью подтвердится, то это будет означать реализацию самых эксцентричных сценариев театра абсурда. Базироваться в Катаре, чтобы помочь бомбить Катар...

Расстояние от авиабазы в Израиле, с которой боевые самолёты поднимались в воздух для бомбардировки катарской столицы, до непосредственно катарской столицы составляет более 1,7 тыс. км. Но это по прямой. Израильские же самолёты, по последним сведениям летели к цели через Сирию и Ирак, что увеличило расстояние как минимум на четверть. Поэтому, как утверждают ближневосточные источники, британские авиационные топливозаправщики обслужили самолёты ВВС Израиля на обратном пути после нанесения ударов.

При этом в самом Катаре продолжают утверждать, что никто из высших членов политсовета ХАМАС, прибывших перед израильским авиаударом в Доху на переговоры, не погиб. А сама официальная Доха «теперь с сомнением относится к посредническим усилиям США по достижению договорённостей с ХАМАС об освобождении израильских заложников». Также растут риски и того, что эти заложники могут навсегда остаться в застенках. Причём в самом Израиле противники премьера Нетаньяху обвиняют его в том, что ему это выгодно в первую очередь, чтобы все свои промашки списывать на борьбу «за возвращение израильтян домой». А если все заложники домой вернуться, то у Нетаньяху не останется козырей.

Ближневосточные СМИ тем временем обсуждают ещё и полное равнодушие так называемого «мирового сообщества» в плане нанесённого Израилем удара по территории суверенного государства. Получается, что в мире, «основанном на правилах», точно есть государства, которым можно бомбить суверенные страны и списывать это на что угодно, включая «борьбу с терроризмом». Никаких санкций, никаких осуждений на ГА ООН, никаких экстренных саммитов ЕС, СБ ООН и прочего.

