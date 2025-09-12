Войти
ТАСС

Украине потребуются рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году

363
0
0
Пожары в Киеве, Украина
Пожары в Киеве, Украина.
Источник изображения: © Фото : соцсети

В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году - $46 млрд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украине понадобится получить от западных стран финансовую помощь в размере около $60 млрд в 2026 году в случае продолжения боевых действий, не считая прямых поставок вооружений и денег, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL. Об этом свидетельствуют данные украинского кабинета министров, с которыми ознакомился ТАСС.

Потребности Украины во внешней помощи для продолжения конфликта с Россией растут. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году - $46 млрд, в 2026 году она увеличится до $60 млрд. В начале текущего года Киеву для сохранения положительного баланса текущих счетов было необходимо около $3 млрд внешней помощи в месяц, летом - уже $4 млрд, а к концу года - $5 млрд. По оценке правительства, этот показатель будет оставаться неизменным в течение следующего года. Большая часть расходов идет на оборону.

Прямые поставки военной техники и вооружений и финансирование программы закупок вооружений у США зависят от конкретных решений отдельных стран -участниц PURL. Данные Минобороны Украины за последние месяцы свидетельствуют, что речь идет о $1-2 млрд в месяц. Если эти выкладки верны, то в 2026 году общие расходы стран Запада на поддержку Киева могут составить минимум $75-80 млрд, но, скорее всего, значительно превысят эту сумму. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников