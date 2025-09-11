Войти
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами

Источник изображения: Фото: «РТ-Техприемка»

Работа ведется в рамках выполнения одной из национальных целей — к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех запустила программы подготовки в области промышленной робототехники. Обучение направлено на формирование кадрового резерва операторов, программистов и инженерно-технических специалистов для ключевых отраслей промышленности. Инициатива реализуется в рамках одной из национальных целей — к 2030 году войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

Программы сочетают теорию и практику, которая проходит на собственных площадках компании, площадках партнеров или непосредственно на производстве предприятия-заказчика.

Ключевые направления программ охватывают подготовку операторов и программистов промышленных роботов. Отдельные курсы посвящены электротехническому и механическому обслуживанию роботизированных комплексов. Также предусмотрено специализированное программирование для технологических процессов: электродуговой и точечной сварки, фрезеровки, гидроабразивной резки, нанесения лакокрасочных материалов, защитных покрытий и других.

«Перед нами стоит четкая цель, поставленная правительством: к 2030 году на промышленных предприятиях с государственным участием должно быть 230 роботов на каждые 10 тысяч сотрудников. „РТ-Техприемка“, как центр компетенций системы управления качеством, роботизации и автоматизации Ростеха, работает над тем, чтобы достичь этой цели. Мы создаем для промышленных предприятий все необходимые условия: внедряем современные стандарты, развиваем роботизацию, готовим высококвалифицированные кадры. Наши образовательные программы помогут подготовить специалистов к вызовам технологической трансформации и новым требованиям производства. Эта работа напрямую связана с обеспечением технологического суверенитета страны и продвижением России в число 25 мировых лидеров по уровню автоматизации», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Кроме того, учебный центр «РТ-Техприемки» предлагает более 60 программ, охватывающих полный цикл — от сертификации систем и продукции до обучения, технической и юридической поддержки. В 2024 году было запущено 11 практико-ориентированных направлений, особое внимание в которых уделено подготовке специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами. Среди них — «Оператор наземных средств управления БПЛА», «Специалист по противодействию БПЛА» и «Инструктор по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА». Эти программы укрепляют роль центра как ключевого поставщика кадровых решений для высокотехнологичных отраслей промышленности. За время его работы выдано свыше 700 сертификатов и подготовлено более 3500 специалистов, способных решать задачи промышленности завтрашнего дня.

1 комментарий
№1
11.09.2025 01:30
Гениальное решение Чемезова ибо спецы по роботам это уже близость к программам ,а вот таких то IT-шников у нас в России море.
0
Сообщить
