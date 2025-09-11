Войти
ВВС США хотят продлить срок службы устаревших ядерных ракет

Источник изображения: gazeta.ru

Bloomberg: США могут продлить срок службы устаревших ядерных ракет до 2050 года

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность продления срока службы устаревших межконтинентальных ядерных ракет Minuteman III компании Boeing до 2050 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Задержки в программе Sentinel означают, что ВВС придется эксплуатировать устаревающие ракеты Minuteman III дольше, чем планировалось - возможно, значительно дольше», - сообщило управление по контролю над государственными расходами (GAO).

Ракеты Minuteman III находятся на боевом дежурстве вооруженных сил США с 1970-х годов и составляют наземную часть их ядерной триады. Продление эксплуатации может стать запасным вариантом из-за задержек и роста стоимости новой ракеты Sentinel компании Northrop Grumman. Первоначально Sentinel планировалось развернуть в 2029 году, но постановка на вооружение новых ракет перенесена с 2023 на 2028 год, а общая стоимость программы выросла до $141 млрд.

Военные представители ВВС сообщили аудиторам Конгресса, что возможно продлить срок службы устаревающих ядерных ракет Minuteman III до 2050 года. Однако в этом случае есть риски отказа электроники и наземных систем. Текущий план предполагает вывод всех 400 Minuteman III к 2039 году с последующей установкой новых Sentinel, включая ремонт и строительство шахт, не ослабляя ядерную готовность страны.

Ранее Эстония закупила в США крупную партию бракованных винтовок.


Игорь Зимин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Эстония
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
