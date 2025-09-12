Специалист Степанов: Европа тайно разместила предприятия ВПК на западе Украины

Эти зоны раньше воспринимались европейцами как "неприкасаемые" из-за близости территорий Польши, стран НАТО, а теперь территория подверглась воздействию комбинированных высокоточных ударов, указал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уничтожение военно-промышленных объектов на западе Украины крайне чувствительно для Польши и европейского ВПК, чьи предприятия тайно локализованы на этих участках. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, комментируя удары ВС РФ по украинским военным заводам.

Как сообщили ранее в Минобороны России, ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

"Уничтожение военно-промышленных объектов на западных территориях и областях Украины крайне чувствительно воспринимается не только Польшей, но и представителями Европейского ВПК, чьи предприятия тайно локализованы на данных участках. И тут мы можем предполагать о возможном уничтожении в том числе объектов Rheinmetall, задача которых была материально-техническое сопровождение бронетехники, которое передается по западным каналам. И, конечно же, ключевые объекты - это сборочные предприятия, которые специализировались на различных типах воздушных, ударных и разведывательных дронов", - сказал Степанов.

По его словам, раньше зоны Западной Украины воспринимались европейцами как "неприкасаемые" из-за близости территорий Польши, стран НАТО, а теперь территория подверглась воздействию комбинированных высокоточных ударов. По мнению эксперта, тезис о том, что удару якобы подверглась территория Польши вводится из-за того, что удар ВС РФ не мог быть предотвращен средствами, которые поступают Украине по западным каналам.

Реакция Польши

"Польша осознает, что подобные инциденты в приграничье станут неизбежной практикой в рамках демилитаризации киевского режима. И являясь ключевым реципиентом донорской помощи, а также новым военно-промышленным хабом, кластером для коллективного западного оборонного консорциума, Польша тем самым обеспечивает возможность поступления дополнительного финансирования для защиты тех объектов, которые уже размещены на ее территории", - пояснил Степанов.

Эксперт отметил, что Польша выступает "флагманом военно-технологического оснащения по новейшим образцам техники" и, вполне возможно, станет следующим "испытательным полигоном". По мнению Степанова, высокие темпы милитаризации и открытие заводов ОПК говорит о том, что НАТО под эгидой США делает ставку на Варшаву и ее военно-технический потенциал.

"По моему мнению, все логистические объекты, а также пункты хранения оружия, которые впоследствии передаются киевскому режиму, по моим оценкам, являются вполне легитимными целями для поражения. Поэтому потенциальное воздействие на территорию Польши, особенно на военно-воздушно-логистические хабы, такие как крупнейший аэродром Жешув, вполне обоснованы с точки зрения обеспечения безопасности и демилитаризации киевского режима. Это прямая причинно-следственная связь с накачкой украинских террористических формирований оружием", - подытожил Степанов.