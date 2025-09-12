Войти
ТАСС

NASA работает над быстрой и дешевой доставкой "биосигнатур" с Марса

352
0
0
© NASA/ JPL-Caltech via AP
© NASA/ JPL-Caltech via AP.
Источник изображения: © NASA/ JPL-Caltech via AP

Также управление рассматривает и альтернативные варианты, в том числе отправку еще одной роботизированной миссии, которая будет нацелена на изучение

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Руководство и специалисты NASA активно работают над "переформатированием" проекта миссии MSR по доставке образцов пород с Марса, собранных марсоходом Perseverance, в сторону ускорения и удешевления этого проекта. Это позволит быстрее доставить на Землю недавно найденные "биосигнатуры", сообщил журналистам на онлайн пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи.

10 сентября научная команда марсохода Perseverance сообщила об обнаружении в кратере Йезеро, где совершил посадку этот ровер в июле 2020 года, отложений крайне необычных осадочных пород, внутри которых присутствуют возможные следы жизнедеятельности марсианских микробов. Собранные Perseverance образцы этих "биосингатур" представляют огромный интерес для науки, однако вопрос их дальнейшего изучения находится в подвешенном состоянии из-за неопределенной судьбы миссии MSR, предназначенной для доставки этих проб на Землю.

"Мы продолжаем рассматривать различные варианты того, как эти и другие образцы могут быть доставлены на Землю в контексте наших долгосрочных 30-летних планов по изучению и освоению Марса. Для принятия решения нам необходимо понять, какие бюджеты и временные рамки будут нам доступны, а также какие технологии помогут нам наиболее быстрым образом доставить эти образцы на Землю", - заявил Даффи.

При этом Даффи отметил, что руководство NASA рассматривает и альтернативные варианты, в том числе отправку еще одной роботизированной миссии, которая будет нацелена не на доставку, а на изучение собранных Perseverance образцов прямо на поверхности Марса при помощи инструментов, отсутствующих на борту пятого марсохода NASA. Полученные в ходе этих исследований данные сыграют важную роль в подготовке пилотируемых экспедиций к четвертой планете Солнечной системы, подытожил и. о. руководителя NASA. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников