Войти
Lenta.ru

Европа скопировала иранскую крылатую ракету

700
1
0
Изображение: MBDA
Изображение: MBDA.

ImpNavigator: В европейской ракете Crossbow скопировали схему иранской Paveh

Крылатую ракету Crossbow, разработанную европейским концерном MBDA, можно считать копией иранской Paveh. На сходство изделий обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

Crossbow, которую представили ранее в сентябре, обладает заявленной дальностью 800 километров. Ракета весом 750 килограммов сможет нести 300-килограммовую боевую часть. Для наведения на цель Crossbow будет использовать инерциально-спутниковую и телевизионно-корреляционную системы. Пусковую установку ракеты разместят в стандартном 20-футовом контейнере.

Канал отметил, что общая схема Crossbow напоминает иранскую Paveh, которая также запускается из контейнера. «MBDA фактически сделала аналог иранской крылатой ракеты», — резюмировал автор.

Крылатые ракеты Paveh были представлены в начале 2023 года. Дальность полета изделия — 1650 километров.

В июне стало известно, что концерн MBDA, который производит крылатые ракеты SCALP и Taurus, представил дрон-камикадзе One-Way Effector. Аппарат с реактивным двигателем несет 40 килограммов полезной нагрузки на дальность до 500 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
SCALP
Компании
Leonardo
MBDA
1 комментарий
№1
11.09.2025 01:52
Позор Европе.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 09:57
  • 10486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 11.09 01:30
  • 1
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.09 14:15
  • 2
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 10.09 13:52
  • 62
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей