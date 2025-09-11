Войти
Bloomberg: NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентства

NASA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Управление заблокировало доступ к базам данных, а также к участию в совещаниях и для граждан КНР с действующими визами США

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ввело запрет на работу граждан Китая с американскими визами в космических программах агентства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, ранее запрет на работу в агентстве распространялся лишь на граждан Китая без американской визы, однако с прошлой недели NASA заблокировало доступ к базам данных, а также к участию в совещаниях и для граждан КНР с действующими визами США.

"NASA приняло внутренние меры в отношении китайских граждан, которые включают в себя ограничение физического и кибернетического доступа к нашим объектам, материалам и сетям для обеспечения безопасности работы", - приводит агентство заявление начальника пресс-службы агентства Бетани Стивенс.

И. о. администратора агентства Шон Даффи неоднократно заявлял, что NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну до окончания президентского срока Дональда Трампа и опередить Китай в достижении этой цели.

Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году. 

