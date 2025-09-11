Войти
«Калашников» поставил заказчику защищающие от высокоточного оружия АОБы

Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников»: ЦНИИточмаш поставил заказчику партию аэрозольных боеприпасов

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») поставил заказчику большую партию аэрозолеобразующих боеприпасов, которые защитят технику от высокоточного оружия. Об этом сообщили в концерне.

Боеприпасы оптико-электронного противодействия АОБ-05 поставили в рамках действующего контракта. При возникновении угрозы снаряд выстреливают в опасном направлении. За несколько секунд он создает непроницаемое аэрозольное облако протяженностью 80-90 метров. Оно нейтрализует действие лазерных, оптических, тепловых и радиолокационных систем наведения.

Отмечается, что АОБ-05 способен подавлять системы наведения большинства современных противотанковых ракетных комплексов. «АОБ-05 серийно производится в АО "ЦНИИТОЧМАШ" более десяти лет, за это время боеприпасы показали себя как успешное средство защиты, особенно в зоне проведения СВО», — сообщили в концерне.

В мае стало известно, что «Калашников» готов к серийному выпуску новой дымовой гранаты РДГ-У. Изделие позволяет создать дымовую завесу высокой плотности для маскировки от прицельного огня противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
