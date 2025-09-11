Во Франции выпустили новые баллистические ракеты для стратегических АПЛ

Франция приступила к производству межконтинентальных баллистических ракет подводного базирования нового поколения M51.4. Об этом заявил министр французских Вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Лекорню сделал это заявление во время визита на борт французской стратегической атомной подлодки во время учебного патрулирования.

Межконтинентальная баллистическая ракета M51 для подлодок, Франция Naval News

Семейство межконтинентальных баллистических ракет M51, разработанных и производимых компанией ArianeGroup, представляет собой основное вооружение французских атомных подлодок класса "Триумф". Поступившая на вооружение в 2010 году, M51 заменила более раннюю МБР M45 и с тех пор прошла ряд модернизаций.

Трехступенчатая твердотопливная ракета массой около 53 тонн и длиной от 12 до 13 метров предназначена для заброски разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Ранние варианты, такие как M51.1, несли боеголовки TN-75, в то время как M51.2 оснащалась новой боеголовкой Tête Nucléaire Océanique (TNO), обеспечивающей повышенную живучесть против систем ПРО. Текущая модификация M51.3 имеет дальность действия более 9000 км и может доставлять от четырех до шести боеголовок с повышенной точностью и бронепробиваемостью.

Как утверждает Navy Recognition, M51.4 продолжает эту эволюцию. Хотя технические характеристики новой МБР остаются засекреченными, оценки из открытых источников указывают на то, что ракета получила усовершенствованную двигательную установку, модернизированные системы наведения и новую полезную нагрузку. Ожидаемые возможности включают в себя увеличенную дальность, повышенную точность и новые способы преодоления противодействия передовых средств ПРО.

Стоимость разработки и производства M51.4 оценивается примерно в 7,5 млрд евро. Эти ракеты должны прослужить вплоть до 2040-х годов.