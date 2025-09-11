Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)

An Nahar: Новые власти Сирии возрождают контакты с Москвой и надеются на помощь

Сирийское правительство готово пересмотреть свои отношения с Москвой и расширить сотрудничество с Россией, пишет An Nahar. Поскольку Дамаск контролирует не всю территорию страны, возрастает возможность появления новых конфликтов, однако военное присутствие России может изменить эту ситуацию к лучшему.

Саркис Наум (Sarkis Naum)

Столкновения между новым исламистским правительством Сирии и друзским меньшинством на юге Эс-Сувейды, а также израильские удары по сирийским правительственным войскам заставили Дамаск вновь пересмотреть свои отношения с Россией. Ранее сирийские власти предпринимали попытки вытеснить Москву из страны. Теперь, несмотря на сохраняющееся недоверие к России, они, по всей видимости, готовы рассмотреть вопрос о расширении российского военного присутствия в Сирии, чтобы найти баланс между сохранением своей власти и военным вмешательством Израиля. Масштабные столкновения, произошедшие этим летом между исламистами и друзами в Эс-Сувейде, в очередной раз показали, насколько шаткими являются позиции новых сирийских властей. Это было второе крупное восстание религиозного меньшинства. Первым стало восстание алавитов против нового исламистского режима в Сирии. Столкновения с друзами побудили Израиль вмешаться, чтобы защитить их, и начать атаки на сирийские правительственные силы.

Многое указывает на возможность новых вооруженных столкновений. Курды на севере Сирии являются американскими союзниками. Российские военные базы остаются в Сирии, а силы ИГИЛ* продолжают находиться в Сирийской пустыне. Дамаск контролирует не всю территорию страны. Сирия продолжает переживать кризис, связанный с отсутствием или формированием государственности. Исламистские повстанцы, пришедшие к власти в Сирии, не смогли завоевать доверие этнических и религиозных общин. Это проявилось во вспышке насилия. Все это подталкивает правительство президента Сирии Ахмеда аш-Шараа к пересмотру внешней политики. В первой половине этого года Россию постепенно пытались вытеснить из Сирии. Новые власти в Дамаске аннулировали прежние соглашения, подписанные с Кремлем при бывшем президенте Башаре Асаде. Они помогали режиму Асада оставаться у власти почти десять лет, несмотря на нападения со стороны его противников и повстанцев, которые сейчас контролируют Дамаск. В данном контексте стоит упомянуть о выводе российского персонала из пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, а также отказ от печати национальной сирийской валюты в России. Российские военные базы в Сирии также оказались под давлением. Власти Дамаска усилили контроль за теми, кто приближается к базам или контактирует с ними. Иногда эти базы подвергались вооруженным нападениям.

Когда же отношения между Россией и Сирией начали меняться? Согласно информации, представленной авторитетным американским исследователем, двусторонние связи между двумя странами вышли на новый уровень. В Москву прибыла сирийская делегация, в которую вошли министры обороны и иностранных дел Мурхаф Абу Касра и Асаад аш-Шейбани. Последний встретился не только со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, но и был принят президентом России Владимиром Путиным. МИД Сирии сразу же назвал этот визит историческим. Вскоре после этого появились первые признаки изменений в российско-сирийских отношениях. В начале августа российские военные впервые после падения режима Асада возобновили патрулирование вблизи города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.

Позже стало известно, что российская военная полиция также приступила к патрулированию южных регионов страны. Главной задачей было не допустить израильского присутствия в Сирии и ослабить интенсивность израильских военных операций на территории страны. Кроме того, в экономических отношениях, кажется, наметилось потепление. После встречи с аш-Шейбани Лавров сообщил, что Москва и Дамаск договорились проанализировать все соглашения между двумя странами. В конце августа агентство Reuters сообщило, что новая Сирия изменила свою прежнюю позицию по отказу от выпуска национальной валюты в России. Главной целью нового сближения Дамаска и Москвы является попытка достичь баланса с Израилем.

С конца прошлого года Израиль расширил контролируемую им территорию на Голанских высотах и регулярно наносил авиаудары по правительственным объектам в Сирии. В настоящее время у сирийского правительства нет средств для противодействия израильскому военному вмешательству. Оно пытается снизить напряженность, намекая на возможность нормализации отношений с Израилем. Решительные военные действия, предпринятые Израилем в секторе Газа, Ливане, Иране и Йемене, вызывают беспокойство и панику в Дамаске, особенно после сообщений об убийствах видных деятелей в Сирии, Иране и за рубежом.

Во времена правления режима Асада Россия считалась сдерживающим фактором в военных операциях на территории Сирии. Это было обусловлено как ее военным присутствием, так и непосредственным участием в ряде военных операций. Российские войска, безусловно, стремились избегать прямых столкновений с Израилем и позволяли ему уничтожать иранские и проиранские объекты. Но время от времени они сбивали израильские ракеты, приближавшиеся к их базам в Сирии. Новые власти в Дамаске, кажется, хотят, чтобы Россия вернулась к этой роли и продолжала патрулирование на юге страны. Израиль, возможно, не будет возражать, поскольку считает, что российское присутствие поможет сохранить Сирию раздробленной и ослабить влияние Турции в этой стране. Однако страх перед возможным вмешательством Израиля не означает, что новое сирийское руководство готово восстановить прежнее российское влияние. Текущие обстоятельства и уязвимое положение Дамаска не позволяют ему поддерживать политические отношения с Москвой. Хорошо известно, что напряженность, связанная с конфликтом на Украине, не позволяет России уделять больше внимания и ресурсов другим странам. Более того, новые сирийские власти с настороженностью относятся к установлению дружественных отношений с Москвой, которая применяла против них силу, когда они были повстанцами.

Как сближение с Россией отразится на отношениях Сирии с США? Масштабные западные санкции, введенные против России, могут дорого обойтись Сирии. Президент США Дональд Трамп стремится к нормализации отношений между Израилем и Сирией. Однако пока трудно сказать, насколько это реально. Но если это произойдет, то исчезнет повод для возобновления теплых отношений между Дамаском и Москвой.

*Террористическая организация, запрещенная в России — Прим. ИноСМИ.