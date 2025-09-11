Войти
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)

Малый ракетный корабль Великий Устюг покидает российскую военно-морскую базу в Тартусе, Сирия
Малый ракетный корабль Великий Устюг покидает российскую военно-морскую базу в Тартусе, Сирия.
An Nahar: Новые власти Сирии возрождают контакты с Москвой и надеются на помощь

Сирийское правительство готово пересмотреть свои отношения с Москвой и расширить сотрудничество с Россией, пишет An Nahar. Поскольку Дамаск контролирует не всю территорию страны, возрастает возможность появления новых конфликтов, однако военное присутствие России может изменить эту ситуацию к лучшему.

Саркис Наум (Sarkis Naum)

Многое указывает на возможность новых вооруженных столкновений. Курды на севере Сирии являются американскими союзниками. Российские военные базы остаются в Сирии, а силы ИГИЛ* продолжают находиться в Сирийской пустыне. Дамаск контролирует не всю территорию страны.

Столкновения между новым исламистским правительством Сирии и друзским меньшинством на юге Эс-Сувейды, а также израильские удары по сирийским правительственным войскам заставили Дамаск вновь пересмотреть свои отношения с Россией. Ранее сирийские власти предпринимали попытки вытеснить Москву из страны. Теперь, несмотря на сохраняющееся недоверие к России, они, по всей видимости, готовы рассмотреть вопрос о расширении российского военного присутствия в Сирии, чтобы найти баланс между сохранением своей власти и военным вмешательством Израиля. Масштабные столкновения, произошедшие этим летом между исламистами и друзами в Эс-Сувейде, в очередной раз показали, насколько шаткими являются позиции новых сирийских властей. Это было второе крупное восстание религиозного меньшинства. Первым стало восстание алавитов против нового исламистского режима в Сирии. Столкновения с друзами побудили Израиль вмешаться, чтобы защитить их, и начать атаки на сирийские правительственные силы.

Многое указывает на возможность новых вооруженных столкновений. Курды на севере Сирии являются американскими союзниками. Российские военные базы остаются в Сирии, а силы ИГИЛ* продолжают находиться в Сирийской пустыне. Дамаск контролирует не всю территорию страны. Сирия продолжает переживать кризис, связанный с отсутствием или формированием государственности. Исламистские повстанцы, пришедшие к власти в Сирии, не смогли завоевать доверие этнических и религиозных общин. Это проявилось во вспышке насилия. Все это подталкивает правительство президента Сирии Ахмеда аш-Шараа к пересмотру внешней политики. В первой половине этого года Россию постепенно пытались вытеснить из Сирии. Новые власти в Дамаске аннулировали прежние соглашения, подписанные с Кремлем при бывшем президенте Башаре Асаде. Они помогали режиму Асада оставаться у власти почти десять лет, несмотря на нападения со стороны его противников и повстанцев, которые сейчас контролируют Дамаск. В данном контексте стоит упомянуть о выводе российского персонала из пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, а также отказ от печати национальной сирийской валюты в России. Российские военные базы в Сирии также оказались под давлением. Власти Дамаска усилили контроль за теми, кто приближается к базам или контактирует с ними. Иногда эти базы подвергались вооруженным нападениям.

Когда же отношения между Россией и Сирией начали меняться? Согласно информации, представленной авторитетным американским исследователем, двусторонние связи между двумя странами вышли на новый уровень. В Москву прибыла сирийская делегация, в которую вошли министры обороны и иностранных дел Мурхаф Абу Касра и Асаад аш-Шейбани. Последний встретился не только со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, но и был принят президентом России Владимиром Путиным. МИД Сирии сразу же назвал этот визит историческим. Вскоре после этого появились первые признаки изменений в российско-сирийских отношениях. В начале августа российские военные впервые после падения режима Асада возобновили патрулирование вблизи города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.

Позже стало известно, что российская военная полиция также приступила к патрулированию южных регионов страны. Главной задачей было не допустить израильского присутствия в Сирии и ослабить интенсивность израильских военных операций на территории страны. Кроме того, в экономических отношениях, кажется, наметилось потепление. После встречи с аш-Шейбани Лавров сообщил, что Москва и Дамаск договорились проанализировать все соглашения между двумя странами. В конце августа агентство Reuters сообщило, что новая Сирия изменила свою прежнюю позицию по отказу от выпуска национальной валюты в России. Главной целью нового сближения Дамаска и Москвы является попытка достичь баланса с Израилем.

С конца прошлого года Израиль расширил контролируемую им территорию на Голанских высотах и регулярно наносил авиаудары по правительственным объектам в Сирии. В настоящее время у сирийского правительства нет средств для противодействия израильскому военному вмешательству. Оно пытается снизить напряженность, намекая на возможность нормализации отношений с Израилем. Решительные военные действия, предпринятые Израилем в секторе Газа, Ливане, Иране и Йемене, вызывают беспокойство и панику в Дамаске, особенно после сообщений об убийствах видных деятелей в Сирии, Иране и за рубежом.

Во времена правления режима Асада Россия считалась сдерживающим фактором в военных операциях на территории Сирии. Это было обусловлено как ее военным присутствием, так и непосредственным участием в ряде военных операций. Российские войска, безусловно, стремились избегать прямых столкновений с Израилем и позволяли ему уничтожать иранские и проиранские объекты. Но время от времени они сбивали израильские ракеты, приближавшиеся к их базам в Сирии. Новые власти в Дамаске, кажется, хотят, чтобы Россия вернулась к этой роли и продолжала патрулирование на юге страны. Израиль, возможно, не будет возражать, поскольку считает, что российское присутствие поможет сохранить Сирию раздробленной и ослабить влияние Турции в этой стране. Однако страх перед возможным вмешательством Израиля не означает, что новое сирийское руководство готово восстановить прежнее российское влияние. Текущие обстоятельства и уязвимое положение Дамаска не позволяют ему поддерживать политические отношения с Москвой. Хорошо известно, что напряженность, связанная с конфликтом на Украине, не позволяет России уделять больше внимания и ресурсов другим странам. Более того, новые сирийские власти с настороженностью относятся к установлению дружественных отношений с Москвой, которая применяла против них силу, когда они были повстанцами.

Как сближение с Россией отразится на отношениях Сирии с США? Масштабные западные санкции, введенные против России, могут дорого обойтись Сирии. Президент США Дональд Трамп стремится к нормализации отношений между Израилем и Сирией. Однако пока трудно сказать, насколько это реально. Но если это произойдет, то исчезнет повод для возобновления теплых отношений между Дамаском и Москвой.

*Террористическая организация, запрещенная в России — Прим. ИноСМИ.

№1
11.09.2025 01:46
Как не крути,а остановить землю обетованную невозможно.Наши базы в Сирии требуют поддержки и с воздуха тоже.Нужно авиакрыло.Нужен авианосец.
0
Сообщить
№2
11.09.2025 09:43
Нужно откусывать две прибрежные провинции у "нового сирийского правительства", а не дружить с этими людоедами. Можно даже сразу к России присоединить, раздавая российские паспорта психически нормальным представителям сирийского народа. Кстати, если они на нас дернуться, то можно сразу произвести демонстрацию ядерных сил на основе применения пары тройки ядерных зарядов. Сразу изменит соотношение сил в мире и на Ближнем Востоке.
0
Сообщить
